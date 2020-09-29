مصدر بـ"الكهرباء": اتجاه بمد تقديم طلبات "العدادات الكودية" لنهاية أكتوبر

أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة أرسلت طلبا لرئاسة مجلس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية للمباني المخالفة والعشوائية، حتى يتسنى لجميع المواطنين استكمال الإجراءات وتقديم الطلبات.

أشار المصدر لـ"الوطن"، أن هناك اتجاة لمد الفترة شهر آخر، حتى نهاية أكتوبر المقبل بدلا من غدًا "الاربعاء" الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري، من خلال التقديم عبر المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء التي أطلقتها الوزارة منذ أول يوليو الماضي.

وقال المصدر، إن المنصة تستقبل 60 ألف زائر يومياً من خلال أجهزة الحاسب الآلى وأجهزة التليفونات المحمولة، لافتا إلى أن المنصة تلقت حتي اليوم 710 ألف طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية.

أوضح أن الطلبات شملت جميع شركات توزيع الكهرباء الـ9، إضافة إلى استقبال المنصة عدد كبير من الاستفسارات، ويتم الرد عليها مباشرة من خلال خدمة الاستفسارات والشكاوى على المنصة الإلكترونية.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت تتلقى من أول شهر يوليو الماضي عبر المنصة الإلكترونية الموحدة طلب تسجيل تركيب عداد كودي لأصحاب المباني المخالفة أو العشوائية، لافتا إلى أن من أهم شروط التقديم صورة إيصال الممارسة أو الضبطية القضائية التابعة لوزارة الكهرباء التي قام بسدادها وإلا سيتم رفض طلبه.

وكان مجلس الوزراء وافق على إلغاء نظام الممارسات المعمول به بشركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016 والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لكافة المنشآت والمبانس التس تم توصيل التيار الكهربائى إليها بطريقة غير قانونية، لحين تقنين هذه المنشآت والمباني أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها، ودون أن يرتب ذلك أية حقوق قانونية للمخالفين وقيام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.