اليوم.. اجتماع للغرف السياحية لمناقشة تحسين الخدمات

يعقد اليوم، الأربعاء، مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية اجتماعا عاديا لمناقشة العديد من الموضوعات، يأتي علي رأسها مناقشة ملف تدريب العاملين وأهمية تجويد الخدمة المقدمة للسائح خلال الفترة المقبلة وأيضا التدريب علي كيفية التعامل مع السياح مع كيفية التعامل مع الإجراءات الاحترازية والوقائية، والعمل على توحيد الخطاب الإعلامى لكافة الغرف السياحية وعددها 5 غرف إضافة إلى الاتحاد لتكون تحت مظلة واحدة، وبحث الطعون المقدمة من غرفة المنشآت الفندقية ضد قرار حل الغرفة وآخر المستجدات فى هذا الإطار، كما سيناقش المجلس قضية تراخيص المنشآت السياحية.

لقاء مع وزير السياحة لمناقشة مشاكل العاملين بالقطاع السياحي

وكشف مصدر مسؤول بمجلس إدارة الاتحاد أنه عقب اجتماع مجلس الإدارة اليوم سيلتقي أعضاء المجلس بالدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار لبحث العديد من الموضوعات الهامة على رأسها كيفية العمل خلال الفترة المقبلة لزيادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من خلال آليات عمل مشتركة بين القطاع العام الحكومي والخاص.

كما يبحث شكاوى العاملين بالقطاع السياحي من عدم التزام بعض الوزارات والهيئات بتعليمات رئيس الوزراء بشأن تأجيل تحصيل المستحقات الخاصة بالقطاع السياحي وعدم تفعيل مبادرة الـ 3 مليارات جنيه التى أطلقها البنك المركزي لإقراض المنشآت السياحية والفندقية من أجل تمويل سداد رواتب وأجور العاملين بالقطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة وسداد مصروفات الصيانة والتشغيل بفائدة 5% متناقصة.

وكان الاتحاد المصري للغرف السياحية، أعلن عن قيام لجنة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع شركة "بريفريسك" العالمية لاستشارات الصحة والسلامة، باعتماد برنامج تدريبي جديد خاص بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود المبذولة من لجنة التدريب بالاتحاد برئاسة هبة بكري، وبالتعاون مع مشروع منحة الاتحاد الأوروبي.

وأوضح الاتحاد أن البرنامج الجديد يأتي فى إطار الوضع الراهن الذى تمر به البلاد، وبالتزامن مع إصدار الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط الخاصة باستئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والغرف السياحية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف العاملين بالمنشآت التابعة للغرف السياحية ووزارة السياحة، لنشر الوعى بين العاملين لتجاوز الأزمة الحالية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذه بمحافظات "القاهرة -البحر الأحمر- جنوب سيناء -الإسكندرية".