الغرف السياحية: تدريب العاملين على كيفية التعامل مع كورونا

أعلن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، عن قيام لجنة متخصصة من الخبراء بالتعاون مع شركة "بريفريسك" العالمية لاستشارات الصحة والسلامة، باعتماد برنامج تدريبي جديد خاص بكيفية التعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وأضاف الاتحاد فى بيان صحفى اليوم، أن هذا الإجراء يأتى في إطار الجهود المبذولة من لجنة التدريب بالاتحاد برئاسة هبة بكرى، وبالتعاون مع مشروع منحة الاتحاد الأوروبى.

وأوضح الاتحاد أن البرنامج الجديد يأتى فى إطار الوضع الراهن الذى تمر به البلاد، وبالتزامن مع إصدار الحكومة المصرية مجموعة من الضوابط الخاصة باستئناف الحركة السياحية الوافدة لمصر، وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، والغرف السياحية.

وأضاف أن البرنامج يستهدف العاملين بالمنشآت التابعة للغرف السياحية ووزارة السياحة، لنشر الوعى بين العاملين لتجاوز الأزمة الحالية، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذه بمحافظات "القاهرة -البحر الأحمر- جنوب سيناء -الإسكندرية".

وكانت وزارة السياحة قد أعلنت قبل أيام تنظيم دورة تدريبية لتأهيل العاملين بمنطقة آثار أهرامات الجيزة من أصحاب الدواب وبائعى الكارت بوستال على كيفية التعامل مع كافة الزائرين والسائحين فى ظل التدابير الاحترازية المطبقة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت الدكتورة سها بهجت مستشار وزير السياحة والآثار لشئون التدريب، أن هذه الدورة التدريبية تأتى فى إطار الخطة التي وضعتها الوزارة لرفع كفاءة العاملين في قطاع السياحة والآثار، ورفع الوعي السياحي لدى المتعاملين مع السائح في مختلف المواقع الأثرية والمتاحف والمنشآت السياحية، بما يساهم في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للسائحين والزائرين.

وأضافت أن محتوى هذه الدورة التدريبية شمل أيضا كيفية التعامل الصحي مع الدابة ورعايتها، بالاضافة إلى كيفية الحماية من فيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أن هذه الدورات التدريبية تتم بالتعاون بين قطاع الأنشطة السياحية والمكاتب الداخلية بالوزارة، ومحافظة الجيزة ويشارك فى التدريب في هذه الدورة نخبة من موظفى الوزارة المتخصصين إلى جانب أطباء فى الطب البيطري.