تعرف على مصير الغرف السياحية بعد صدور حكم ببطلان الانتخابات

بعد إصدارمحكمة القضاء الإدارى حكما ببطلان انتخابات الغرف السياحية بات من المؤكد أن يصدر الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، قرارا بحل مجالس إدارات الغرف وتعيين لجان تسيير أعمال لحين إجراء انتخابات جديدة، "الوطن" استطلعت آراء عدد من المسؤولين بوزارة السياحة والآثار وبالغرف السياحية عن الخطوات التى يتم تنفيذها فى هذا الإطار، والتى جاءت على النحو التالى :

1- سيقوم وزير السياحة بحل الغرف المخاطبة بالحكم طالما كان نهائيا وتعيين لجان تسيير أعمال .

2- مدة تعيين اللجان تتراوح من شهرين إلى 6 أشهر يتم خلالها إجراء الأنتخابات .

3- تكلف اللجنة خلال تلك الفترة بإعداد لائحة جديدة للانتخابات

4- يتم عرض اللائحة على وزارة السياحة والجمعية العمومية لإقرارها قبل إجراء الانتخابات .

5- إجراء الانتخابات سيكون خلال 6 أشهر من تعيين اللجان .

6- يجوز لوزير السياحة تعيين اى عضو من أعضاء مجلس الادارة المنحل ضمن لجان تسيير الأعمال .

7- يجوز لأعضاء لجان تسيير الأعمال خوض الانتخابات الجديدة .

8- هناك خلاف قانونى حول احتساب الفترة التى قضاها المجلس قبل حله والتى لم تتجاوز العامين دورة انتخابية كاملة ام لا .

الغمرى يعتزل العمل العام السياحى

وفى سياق متصل قال علاء الغمرى عضو مجلس ادارة غرفة شركات السياحة انه حال صدور قراربحل الغرفة فإنه لن يخوض الانتخابات المقبلة.

وأضاف لـ"الوطن" أنه يتوجه بالشكر لكافة أعضاء الجمعية العمومية ولجميع أعضاء مجلس الادارة على الفترة التى قضاها بالمجلس، مشيرا إلى أنه راض عن الفترة التى قضاها فى مجلس إدارة الغرفة وأنه قدم كل ما يستطيع تقديمه للشركات خلال تلك الفترة، وتابع: لن أخوض أي انتخابات لغرفة شركات السياحة مجددا وأكتفيت بالفترات التى قضيتها كعضو بمجلس إدارة الغرفة خلال الدورات السابقة، متمنيا التوفيق لجميع العاملين بالقطاع السياحى.