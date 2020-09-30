الديهي: عبد الناصر يقلق مضجع BBC رغم رحيله وبلاش نفتح الدفاتر القديمة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، مازال يُقلق مضجع قناة BBC البريطانية من قبره، رغم رحيله منذ خمسين سنة، كما أن قناة "الجزيرة" تعتبر النسخة المحدّثة من "البي بي سي" تاريخيًا.

وعرض مقطع فيديو لخطاب الرئيس عبدالناصر يهاجم فيها إذاعة "BBC"، معلقًا: "بلاش نفتح الدفاتر القديمة"، كما لفت إلى أن نقل إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، مكتب الإرشاد من مصر إلى لندن، الأمر الذي فضح الدعم البريطاني لجماعة الإخوان.

من ناحية أخرى، أوضح الإعلامي، أن الهارب والمقيم في تركيا أيمن نور، يرسل رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "تويتر"، قائلا: " يشتم رائحة خبيثة، من ذكر ألوان محددة لها دلالات، ظني أن الثلاثة ألوان التي ذكرها أيمن نور (حمراء وسوداء وبيضاء)، ليست اعتباطًا وورائها شيء".

وقال أيمن نور، في تغريدة وجهها للقوى الوطنية عبر حسابه على "تويتر": "القوى الوطنية التي تحتاجها مصر؛ ليست من يتجاهل المشتركات ويعمق الخلافات، ليست أصحاب (الياقات البيضاء) ممن يخشون على نظافة ملابسهم، ليست أصحاب (الأقلام الحمراء) ممن يتفرغون لتصحيح الكراسات وتوزيع الدرجات، ولا أصحاب (النظارات السوداء) مروجي الإحباطات".