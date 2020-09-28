نشأت الديهي بعد حديث السيسي عن "جول" في مجال الطاقة: "ده هاترك يا ريس"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على خطاب للرئيس عبدالفتاح السيسي قال فيه إن مصر حققت جول في مجال اكتشافات الغاز الطبيعي، معلقًا عليه: "عفوًا سيدي الرئيس، مصر سجلت هاترك في شبكة الطاقة الدولية"، موضحًا أن مصر أصبحت دولة محورية هامة في مجال تصدير الغاز، بعد إنشائها "المركز الإقليمي للطاقة".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، أن هناك تنامي في اكتشافات آبار الغاز في البحر المتوسط، بقدر غير مسبوق، موضحًا أن العالم لا يجيد سوى لغة المصالح، حتى أصبحت التجارة والطاقة والاقتصاد، مجالات لتفجر صراعات على المستوى الدولي.

من ناحية أخرى، أكد الإعلامي، أن منطقة القوقاز مرشحة لاشتعال، وهناك دول تنفخ في النار، في الوقت الذي تدعم فيه أمريكا وتركيا وإسرائيل أذربيجان، فإن إيران وروسيا حليفان لأرمينيا، مضيفًا: "إذا تحدثت تركيا عن السلام، فاعلم أن الحرب قادمة، يد تركيا تحارب ولسانها يتحدث عن السلام".

وعن الموقف المصري من صراع جنوب القوقاز، أوضح مقدم البرنامج، أن مصر صديقة للطرفين الأذري والأرميني، كما دعت الطرفين لوقف إطلاق النار، منوهًا بأن أزمة باكو ويريفان تمس الجانب المصري باعتبار الأزمة تتمحور حول صراع على الطاقة والغاز الطبيعي، في حين أن القاهرة أصبحت مركزًا إقليميًا للطاقة في الشرق الأوسط.