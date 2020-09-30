بايدن: ترامب لن يبقى في السلطة ورأيه لا يهم

طالب جو بايدن المرشح على منصب رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكيين بالمشاركة في انتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرًا إلى أن ترامب لن يبقى في منصب الرئاسة، في إشارة إلى ثقته بنتيجة الانتخابات في النهاية.

وقال بايدن خلال المناظرة الرئاسية الأولى بينه وبين ترامب: "أرجوكم اخرجوا وأظهروا وصوتوا، فأنتم من ستحددون نتيجة الانتخابات، صوتوا مبكرًا إذا استطعتم، الأمر الآن في أيديكم".

وأضاف: "ترامب يحاول أن يخوفكم ويثنيكم عن التصويت بحجة أن الأمر لن يكون مشروعًا"، في إشارة إلى انتقاد ترامب الدائم لنظام الإدلاء بالأصوات عبر خدمة البريد، التي خصصت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتابع: "لا يهم إذا كان ترامب قد صرح بأنه ليس متأكدًا من قبول نتيجة الانتخابات إذا خسر، لا يهم لأنه سيكون قد رحل بالفعل".

وأردف: "هذا سينتهي وسيذهب، لن يبقى في السلطة، بكل تأكيد لن يبقى بها أكثر من ذلك".