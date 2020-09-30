بايدن لـ ترامب: أنت أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا.. وتتهرب من الضرائب

اتهم جو بايدن المرشح للرئاسة الأمريكية الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب والمرشح لولاية جديدة بأنه يتهرب من الضرائب وأنه يدفع ضرائب أقل من أي معلم في مدرسة مشيرًا إلى أن ترامب دفع هذا العام 750 دولار فقط كضرائب.

ورد ترامب خلال المناظرة الانتخابية الأولى بينهما بولاية كليفلاند إنه دفع ملايين الدولارات كضرائب منذ عام 2016، لافتًا إلى أنه دفع 38 مليون دولار و27 مليون دولار عامي 2016 و2017 وأنه سيُظهر ذلك بالوثائق موضحًا أنه سيظهر تقرير عن مستحقاته وأمواله في المصارف.

وأضاف ترامب: "دفعت ملايين الدولارات في 16 و17" لافتًا إلى أنه كان رجل أعمال قبل توليه منصب الرئاسة وأنه كان مثل أي رجل أعمال خاص، واتهم ادارة أوباما انها قامت بإقرار نظام لدفع الضرائب الكبيرة.

بينما أكد جو بايدن أن قانون الضرائب جعل ترامب يدفع أقل من الأساتذة في المدارس لأنه استغل القانون واعتبر أنه ذكي مشيرًا إلى أنه ينوي إلغاء نظام ضريبة ترامب حال فوزه.

واتهم بايدن ترامب بأنه أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة: "أنت أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة" ليرد عليه ترامب: "ما فعلته في47 شهر أفضل مما فعلتوه في 47 عام".

وتحدث بايدن عن خطته الاقتصادية والتي توفر 7مليون وظيفة وتريليون دولارعوائد قائلًا: "وفي مقترحي كل سنت سيصرف سيعود لشركة أمريكية وسيقضي على العديد من الضرائب لتكون 20% فقط".

بينما أكد ترامب أنه يقوم بخطة جديدة للتقاعد وأنه حال عدم زيادة الضرائب سيحدث كساد في البلاد.

واتهم بايدن ترامب بأنه دمر الاقتصاد: "أعطيناه اقتصاد رائع وهو حطمه ومررنا بأكبر كساد اقتصادي، وقبل كوفيد كان هناك شركات أفلست".