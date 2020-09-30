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نقاش حاد بين نجوم هوليود عن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

كتب:

محمد علي حسن
06:53 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
دونالد ترامب وجو بايدن

دونالد ترامب وجو بايدن

لجأ نجوم هوليوود إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم في أول مناظرة رئاسية، صباح الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي  ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكانت أليسا ميلانو من بين الأوائل الذين تناولوا النقاش، وكتبت "هذا النقاش يدور حول الخير مقابل الشر".

وأضافت: "يحتاج ترامب إلى الرد على أكاذيبه وإخفاقاته".

وانتقد مارك روفالو، ترامب، بسبب اختياره للمحكمة العليا، إيمي كوني باريت.

وغرد روفالو على تويتر: "يحاول الرئيس ترامب الآن استخدام المحكمة العليا لتجريد الرعاية الصحية من ملايين الأمريكيين وقد قال إنه سيستخدم المحكمة العليا للفوز بالانتخابات".

وتابع: "تذكروا أن رغبات القاضي جينسبيرج المحتضرة كانت تتمثل في تعيين العدالة بعد الانتخابات".

وكتبت الممثلة باتريشيا أركيت: "يأتي هذا النقاش في لحظة مهيبة".

وأضافت في تغريدة منفصلة: "أكثر من 200 ألف أمريكي ماتوا بسبب كوفيد بلا نهاية تلوح في الأفق، ترامب ليس الرجل الذي يقود البلاد في حالة الطوارئ هذه". 

وكتب أليسون ستونر: "يؤكد الجدل أننا دخلنا بالفعل في نهاية العالم".

كما كتب جون كراير: "هذا النقاش لا طائل من ورائه"

وغردت بيت ميدلر: "جو بايدن رجل نبيل، سيء للغاية عند التعامل مع فأر محاصر".

كما غرد أوزو أدوبا الحائز على جائزة إيمي مؤخرا: "كانت زلة هذه الإدارة محاولة وضعها طاولة يكون فيها جو بايدن بطيئًا جدًا أو ضعيفًا جدًا لشغل المقعد، لقد أثبت جو بايدن أنه جاهز وقادر".

وأشادت ديبرا ميسينج ببايدن لأنه طلب من ترامب "الصمت".

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