نقاش حاد بين نجوم هوليود عن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

لجأ نجوم هوليوود إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم في أول مناظرة رئاسية، صباح الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكانت أليسا ميلانو من بين الأوائل الذين تناولوا النقاش، وكتبت "هذا النقاش يدور حول الخير مقابل الشر".

وأضافت: "يحتاج ترامب إلى الرد على أكاذيبه وإخفاقاته".

Tonight made it crystal clear: there is so much in this election. Make your plan to vote and hold Trump accountable: https://t.co/LOJV9KOq39#debates2020 #BidenWon #bidenwonthedebate pic.twitter.com/fO5fhlslUz — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) September 30, 2020

وانتقد مارك روفالو، ترامب، بسبب اختياره للمحكمة العليا، إيمي كوني باريت.

وغرد روفالو على تويتر: "يحاول الرئيس ترامب الآن استخدام المحكمة العليا لتجريد الرعاية الصحية من ملايين الأمريكيين وقد قال إنه سيستخدم المحكمة العليا للفوز بالانتخابات".

وتابع: "تذكروا أن رغبات القاضي جينسبيرج المحتضرة كانت تتمثل في تعيين العدالة بعد الانتخابات".

وكتبت الممثلة باتريشيا أركيت: "يأتي هذا النقاش في لحظة مهيبة".

An interesting theory of why Trump doesn’t denounce white supremacy is he a racist pig and nobody with any sense of decency should support or vote for him. #Debate2020 ##debates I’m so embarrassed he is the President — Jim Gaffigan (@JimGaffigan) September 30, 2020

وأضافت في تغريدة منفصلة: "أكثر من 200 ألف أمريكي ماتوا بسبب كوفيد بلا نهاية تلوح في الأفق، ترامب ليس الرجل الذي يقود البلاد في حالة الطوارئ هذه".

وكتب أليسون ستونر: "يؤكد الجدل أننا دخلنا بالفعل في نهاية العالم".

كما كتب جون كراير: "هذا النقاش لا طائل من ورائه"

وغردت بيت ميدلر: "جو بايدن رجل نبيل، سيء للغاية عند التعامل مع فأر محاصر".

كما غرد أوزو أدوبا الحائز على جائزة إيمي مؤخرا: "كانت زلة هذه الإدارة محاولة وضعها طاولة يكون فيها جو بايدن بطيئًا جدًا أو ضعيفًا جدًا لشغل المقعد، لقد أثبت جو بايدن أنه جاهز وقادر".

وأشادت ديبرا ميسينج ببايدن لأنه طلب من ترامب "الصمت".