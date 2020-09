نقاش حاد بين نجوم هوليود عن المناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

لجأ نجوم هوليوود إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمشاركة أفكارهم في أول مناظرة رئاسية، صباح الأربعاء، بين الرئيس الأمريكي ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وكانت أليسا ميلانو من بين الأوائل الذين تناولوا النقاش، وكتبت "هذا النقاش يدور حول الخير مقابل الشر".

وأضافت: "يحتاج ترامب إلى الرد على أكاذيبه وإخفاقاته".

Tonight made it crystal clear: there is so much in this election. Make your plan to vote and hold Trump accountable: https://t.co/LOJV9KOq39 #debates2020 #BidenWon #bidenwonthedebate pic.twitter.com/fO5fhlslUz

وانتقد مارك روفالو، ترامب، بسبب اختياره للمحكمة العليا، إيمي كوني باريت.

وغرد روفالو على تويتر: "يحاول الرئيس ترامب الآن استخدام المحكمة العليا لتجريد الرعاية الصحية من ملايين الأمريكيين وقد قال إنه سيستخدم المحكمة العليا للفوز بالانتخابات".

وتابع: "تذكروا أن رغبات القاضي جينسبيرج المحتضرة كانت تتمثل في تعيين العدالة بعد الانتخابات".

وكتبت الممثلة باتريشيا أركيت: "يأتي هذا النقاش في لحظة مهيبة".

An interesting theory of why Trump doesn’t denounce white supremacy is he a racist pig and nobody with any sense of decency should support or vote for him. #Debate2020 ##debates I’m so embarrassed he is the President