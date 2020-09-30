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ترامب وبايدن ينقلان صراع المناظرة الأولى إلى "تويتر"

كتب:

محمد علي حسن
05:47 ص | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
دونالد ترامب وجو بايدن

دونالد ترامب وجو بايدن

نشر كل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ومنافسه الديمقراطي بسباق الرئاسة الأمريكية 2020 مقاطع فيديو من المناظرة الحادة التي جرت بينهما، صباح الأربعاء.

الرئيس الأمريكي نشر عدة مقاطع فيديو من المناظرة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، ملقيا الضوء على جوانب معينة من المناظرة، منها مقطع فيديو بتعليق قال فيه: "يرفض جو بايدن الإجابة على سؤال حول المحكمة العليا"، بحسب "سي ان ان".

وفي تغريدة منفصلة نشر ترامب مقطع فيديو من إجابة منافسه حول موضوع فيروس كورونا الجديد أو ما يُعرف باسم "كوفيد-19"، قائلا بتعليق: "إذا استمعنا لجو بايدن في موضوع فيروس كورونا لتوفي الملايين من الناس".

من جهته نشر بايدن مقطع فيديو على صفحته الرسمية بتويتر، حول موضوع الرعاية الصحية، قال في تعليق فيه: "دونالد ترامب يريد قطع الرعاية الصحية عن الملايين من الناس خلال جائحة عالمية. يبدو صحيحا".

وفي تغريدة منفصلة نشر جو بايدن مقطع فيديو آخر حول توتر العلاقات مع الصين خلال فترة ترامب الرئاسية، قائلا في تعليق: "دونالد ترامب يتحدث كثيرا عن فن الصفقات، ولكن تحت نظره، الصين حققت الكمال في فن الحديد".

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