تنسيق 2020..الجامعات تستعد لاستقبال طلاب الدبلومات لتسجيل رغباتهم

تبدأ معامل التنسيق الإلكتروني بالجامعات، اليوم، بدءا من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، استقبال طلاب تنسيق الدبلومات و الشهادات الفنية 2020، لتسجيل رغباتهم عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، وذلك وسط عدد من الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان، أن الجامعة انتهت من تجهيز معامل التنسيق الإلكتروني بالكليات المختلفة المخصصة لتسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة وما يعادلها من شهادات، موضحا أنه تم إجراء عملية تعقيم شاملة ودورية المعامل للمحافظة على صحة وسلامة الطلاب وذويهم المترددين علي معامل التنسيق من أي مرض ، مشيرا إلي أنه تم تجهيز أكثر من 300 جهاز حاسب آلي لاستقبال الطلاب.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فتح باب التسجيل لطلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام، والراغبين فى الالتحاق بإحدى هذه الكليات: الفنون التطبيقية - كليات الفنون الجميلة (عمارة - فنون)، الكليات التكنولوجية، اعتبارا من يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020 وحتى الجمعة الموافق 2 أكتوبر 2020، على أن تعقد الاختبارات بالكليات المعنية فى الفترة من يوم السبت الموافق 3 أكتوبر 2020، وحتى الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020.

التعليم العالي: غدا فتح باب التسجيل لطلاب الشهادات الفنية المتقدمين لأداء اختبارات القدرات هذا العام

وأوضحت الوزارة أنه يتعين على الطلاب أداء الاختبارات بالكلية، التى تقع فى نطاق توزيعهم الجغرافى (أ)، ولا يُسمح لهم بأداء أى اختبارات خارج هذا النطاق، على أن تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لجميع الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب، لخريجى المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجى المعاهد الفنية الصناعية، حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

وتابعت الوزارة أنه سيتم تزويد برنامج التنسيق الإلكترونى بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج فى خلال الفترة الزمنية المخصّصة لذلك، حيث لن يُعتد بأى نتائج أخرى بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكترونى، لتسجيل الطلاب اللائقين فى هذه الاختبارات.