كامل الوزير: ارتديت البدلة العسكرية 44 عاما وأعرف قيمتها جيدا

قال المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنه سوف يصدر تعليماته لكمسرية القطارات بعدم سؤال كل من يرتدى زي القوات المسلحة عن تذاكرهم.

وأضاف "الوزير"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه ارتدى الزى العسكرى، على مدى 44 عاماً، ويعلم تماماً قيمته، مستنكراً ما تعرض له أحد أبطال القوات المسلحة على يد كمسرى غير مسئول ورئيس قطار غير صالح.

وتابع: "44 سنة وأنا لابس البدلة العسكرية وأعرف قيمتها كويس ما أثر فيّ بشدة الموقف المنضبط لبطل القوات المسلحة، رئيس القطار مينفعش يبقى رئيس قطار".

ولفت وزير النقل، إلى أنه تأثر كثيراً، بموقف سيدة القطار صفية أبو العزم: "هى من بادرت وتصرفت بشكل سريع عندما شعرت أن أبن من أبنائها وجندى يتعرض لهذا الموقف..هى أم وأخت عظيمة من عظيمات الشعب المصرى، وكل كلمة من كلامها يدرس وصفحة فى كتاب الوطنية ومواقف مشرف، ست متربية كويس جدًا".