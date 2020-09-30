مكافأة 45 يوماً للعاملين بجامعة المنوفية بحد أدنى 450 جنيهاً

وافق مجلس جامعة المنوفية في اجتماعه الشهري، قبل قليل، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس الجامعة، على صرف مكافأة شهر ونصف لجميع أعضاء الجهاز الإداري بحد أدنى 450 جنيهاً، وذلك بمناسبة العام الجامعي الجديد.

ويضم مجلس جامعة المنوفية في عضويته كلاً من الدكتور أحمد زكى بدر، وزير التنمية المحلية الأسبق، ونواب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد القاصد، للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نانسي أسعد، للتعليم والطلاب، والدكتور عبد الرحمن الباجوري، لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، إضافة إلى المحاسب أكرم عبد الدايم، أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات.

على صعيد متصل، قام مجلس الجامعة المنوفية، في جلسته اليوم، بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس، منهم الدكتور شوقي الصباغ، عميد كلية التجارة السابق، والدكتور أبو الخير عطية، عميد الحقوق السابق، لانتهاء فترة عمادتهما.

ووجه رئيس الجامعة خالص شكره وتقديره لعميدي كليتي التجارة والحقوق السابقين، لما قدماه خلال سنوات عملهما، ومجهوداتهما في تولي المسئولية، والعمل كفريق واحد هدفه الصالح العام، متمنياً لهما التوفيق في صفوف أعضاء هيئة التدريس، واستمرار تعاونهما لخدمة العملية التعليمية.

ومن جانبهما، أعرب العميدان السابقان عن سعادتهما بهذا التكريم، ووجها الشكر إلى مجلس الجامعة على هذه "اللفتة الكريمة"، وأكدا حرصهما على تقديم كل الدعم والتعاون لصالح كلياتهم والجامعة.