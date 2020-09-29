محافظ المنوفية يشدد على تنفيذ قرارات السماح باستئناف أعمال البناء

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، بالسماح باستئناف البناء والتشطيب، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء، بحد أقصى 4 أدوار، وذلك لمن شرع في البناء فقط، لحين إصدار اشتراطات البناء الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، لمناقشة توجيهات مجلس المحافظين، والذي عقد أمس، بحضور نائبه محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني والمستشار الهندسي للمحافظة ومدير عام هيئة المساحة، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة شبين الكوم، ورئيس حي شرق وحي غرب شبين الكوم.

في بداية الاجتماع أشار محافظ المنوفية إلي أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بملف التصالح علي مخالفات البناء، مؤكداً تقديم كل سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح علي تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقاً للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.

كما أكد المحافظ علي حسن معاملة المواطنين وعدم التعنت معهم وقبول الطلبات من جميع الحالات واستمرار عمل لجان متابعة أعمال التصالح بالوحدات المحلية.

كما وجه بحصر كل التراخيص وما تم بها من إنشاءات وسرعة عرض الموقف النهائي لكل مبني، مشدداً علي منع التعدي نهائياً علي الأراضي الزراعية معتبراً ذلك التعدي جريمة في حق الوطن، وموجهاً بإنشاء "وحدة لرصد المخالفات" تتبع كل وحدة محلية بنطاق المحافظة.

وتأكيداً علي تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتطوير المدن وعواصم المحافظات، وجه المحافظ المستشار الهندسي للمحافظة، بحصر كل الأراضي التابعة للدولة، تمهيداً لبناء مشروع سكني حضاري متكامل الخدمات، على غرار مشروع "الأسمرات" بالقاهرة، و"بشائر الخير" بالاسكندرية، يُنقل إليه سكان المناطق العشوائية، وإعداد مقترح شامل لتطوير العشوائيات بالمحافظة.

كما وجه المحافظ مدير عام هيئة المساحة بالتنسيق مع المستشار الهندسي بإعداد حصر لجميع الأراضي المملوكة للدولة أيا كانت الجهة التابعة لها لاستغلالها في بناء مجتمعات عمرانية جديدة.