عرض "جوازة 6 نجوم" على مسرح بيرم التونسي بدءا من الغد

تقرر عرض مسرحية "جوازة 6 نجوم" على مسرح بيرم التونسي بدءا من غد الخميس وحتى يوم السبت المقبل، في تمام الساعة الـ07.30 مساءً، وذلك استكمالًا لعروض ملتقى مبادرة "المؤلف المصري"، وتعد المسرحية هي العرض الخامس المشارك بالمبادرة.

وتدور أحداث المسرحية حول عروسين في أول يوم زواجهما يتعرضان لمواقف وتدخلات الأهل و"جرسون" قاعة الفرح في إطار كوميدي، وظهور ابنتهما المستقبلية، وما يتعرضان له من ضغوط وتضارب بين الأفكار الحديثة والقديمة، حتى يقررا في النهاية الاعتماد على أنفسهما وإبعاد الجميع.

مسرحية "جوازة 6 نجوم" من بطولة رضا إدريس، رشاد رشدي، شيريهان شاذلي، محمد فاروق، بيلار سامي، مروان نور، وديكور دنيا عزيز، إضاءة إبراهيم الفرن، موسيقى وألحان شريف ياسر، مخرج منفذ ياسمين سعيد، مساعدو الإخراج أحمد إبراهيم وعبدالرحمن كمال، تأليف وإخراج أحمد مصطفى.

ويُقام ملتقى مبادرة "المؤلف المصري" تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، وإشراف قطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ويقدمها البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية برئاسة الفنان محمد مرسى .

يُذكر أنَّ الأسبوع الماضي شهد عرض مسرحية "حكايات الصياد وأمير البحار"، والتي تناولت أهمية العلم والأبحاث العلمية في تقدم الأمم وازدهارها، والعرض بطولة علاء زينهم، إبراهيم الملاح، ميدو بريقع، مهند مختار، سلمى جابر، أحمد العشري، أحمد سعيد بيبيتو، يحيى عرفة، مريم إيهاب، موسيقى ومؤثرات هشام زيتون، ديكور وليد السباعي، ملابس هبة توفيق، العرض من تأليف وإخراج إيهاب مبروك.