كيف تتفادى الإنفلونزا مع بداية الخريف؟.. إجراءات مهمة يجب اتباعها

أكد الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية بالمصل واللقاح، أن فصلي الخريف والشتاء هذا العام مختلفان؛ بسبب الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأضاف "الحداد" في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن هناك تشابه كبير بين انفلونزا الموسمية وأعراض فيروس كورونا "الناس لازم تعرف مش أي دور برد يبقي كورونا"، مشددًا على أنه يجب الوقاية من الإصابة بالانفلونزا الموسمية، عن طريق أخذ التطعيم الخاص به؛ لأنه يمنع الإصابة بعدوى المرض، وحدوث الالتهاب الرئوي، وهو الأكثر فعالية للحماية منها.

الحداد: التطعيم ضد الانفلونزا مهم وهناك طرق بسيطة للوقاية من الإصابة يجب اتباعها

وأضاف رئيس قسم الحساسية، أن اللقاح مهم، خصوصًا للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و5 سنوات، وكذلك كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والحوامل، لافتًا الى أن هناك طرق أخري لتفادي التعرض للإصابة بالانفلونزا، مثل عدم التعامل مع المرضي، والالتزام بآداب السعال والعطس، وضرورة تجنب لمس العينين والأنف والفم؛ لأنها مصدر لنقل الجراثيم، وكذلك غسل اليدين بانتظام، لأنه يحمي من معظم الالتهابات.

وذكر "الحداد" فى مداخلة تليفزيونية له، أن البرد فيروس ضعيف يسبب احتقان خفيف بالحلق، وارتفاع قليل بالحرارة ولا يوجد آلام بالعظام، بينما الانفلونزا مرض سريري يرتفع به درجات الحرارة، والتي تصل لـ40 درجة، وقد يُحدث مشكلات تنفسية وآلام في العظام والتهاب رئوي.

وأشار الدكتور أمجد الحداد، إلى أن مصر تتعامل كل عام بلقاح الانفلونزا الثلاثي، خاص بـ3 سلالات، لكن منظمة الصحة العالمية أوصت بسلالة رابعة، وجرى إضافتها للقاح، وهذا لا يمنع تناول اللقاح الثلاثي، كما أن الرباعي يستخدم للأشخاص فوق 3 سنوات، بينما الثلاثي لما فوق 6 أشهر، مؤكدا أن الاثنين آمنين.

وأكد رئيس قسم الحساسية، أن هناك فئات يجب أن تحرص على تناول اللقاح مثل كبار السن، لافتًا إلى أن اللقاحات منتشرة في فروع "المصل اللقاح" وبعض الصيدليات، ناصحًا المواطنين بالذهاب لـ"المصل واللقاح"؛ نظرًا لوجود طبيب يشخص الحالة، خصوصًا أن اللقاحات بها موانع.