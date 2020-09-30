رئيس "المصل واللقاح" يوضح الفارق بين البرد والإنفلونزا

قال الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن الشتاء هذا العام تحدي للجميع، حيث يوجد فيروسات البرد والإنفلونزا وكورونا، لذلك يعد مصل الإنفلونزا هام جدًا، موضحا الفارق بين البرد والإنفلونزا.

وأضاف "الحداد" خلال اتصال عبر الفيديو كونفرانس، ببرنامج "من مصر"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، ويقدمه الإعلاميان عمرو خليل، وريهام إبراهيم، أن البرد فيروس ضعيف يسبب احتقان ضعيف بالحلق وارتفاع قليل بالحرارة ولا يوجد آلام بالعظام، بينما الإنفلونزا مرض سريري يرتفع به درجات الحرارة والتي تصل لـ40 درجة، وقد يحدث مشكلات تنفسية وآلام في العظام والتهاب رئوي.

وأشار إلى أن مصر تتعامل كل عام بلقاح الإنفلونزا الثلاثي، خاص بـ3 سلالات، ولكن منظمة الصحة العالمية أوصت بسلالة رابعة، وجرى إضافتها للقاح، وهذا لا يمنع تناول اللقاح الثلاثي، كما أن الرباعي يستخدم للأشخاص فوق 3 سنوات بينما الثلاثي لما فوق 6 أشهر، مؤكدا أن الاثنين آمنين.

وأكد أن هناك فئات يجب أن تحرص على تناول اللقاح مثل كبار السن، لافتا إلى أن اللقاحات منتشرة في فروع "المصل اللقاح" وبعض الصيدليات، ناصحا المواطنين بالذهاب للمصل واللقاح نظرا لوجود طبيب يشخص الحالة خاصة أن اللقاحات بها موانع.