الشبكات الحديدية ومحركات القطارات.. برامج جديدة بجامعة سوهاج

أصدر المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً بالموافقة على بدء الدراسة في برنامجي تكنولوجيا الإنشاءات المدنية للسكك الحديدية، وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات، بكلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، بحسب ما أكد رئيس الجامعة، الدكتور احمد عزيز عبد المنعم، اليوم الأربعاء.

وقال رئيس جامعة سوهاج إن قرار المجلس الأعلى للجامعات يحمل رقم 3968 لسنة 2020، مشيراً إلى أن الجامعة تحرص على تحديث وتطوير برامجها التعليمية، وفقاً لمعايير الجودة العالمية، حيث تتمثل أهمية تلك البرامج في تقديم تعليم تكنولوجي متميز، وخدمات تعليمية وتدريبية ذات جودة عالية، تناسب احتياجات سوق العمل في مجالي صناعة السكك الحديدية، وتكنولوجيا محركات وجرارات القطارات.

كما أكد أن تلك البرامج تعمل على تخريج جيل قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة والمنافسة الإقليمية والعالمية، ويمتلك القدرة العالية على فهم التكنولوجيا الحديثة، وكيفية التعامل معها في المجتمع الصناعي الخارجي، وحل مشكلاتها وتطويرها إلى الأفضل.

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم، القائم بعمل عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة سوهاج، إن شروط القبول لتلك البرامج تأتي طبقاً لمجموع ورغبة الطلاب الحاصلين علي دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 5 سنوات، والحاصلين على المعاهد التكنولوجية وما يعادلها، وأيضاً دبلوم المدارس الثانوية الصناعية نظام 3 سنوات وذلك بعد اجتياز امتحان المعادلة الذي تحدده لجنة قطاع التعليم التكنولوجي.

واوضح "عبد الرحيم" أنه يتم الدراسة بهذين البرنامجين بنظام الساعات المعتمدة، حيث تنقسم الدراسة إلي 4 مستويات دراسية بنظام الفصلين الدراسيين، ليصبح الطالب بعدها حاصلاً علي بكالوريوس في التكنولوجيا بأحد تخصص البرنامجين.