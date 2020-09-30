الوزير: ننقل البضائع بالسكة الحديد منعا لانهيار الطرق

قال الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، إنّ نقل البضائع عبر قطارات السكك الحديدية، يعمل على الحفاظ على الطرق من أي انهيارات بسبب زيادة الحمولات على الطرق السريعة عبر سيارات النقل، مشيرا إلى أنّ الوزارة أيضا تعمل على تطوير الطرق السريعة والداخلية بالمحافظات، للقضاء على حوادث الطرق.

وأضاف وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بديوان عام الوزارة، لإعلان تفاصيل إنشاء شركة جديدة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبرى لنقل البضائع، أنّ الشركة ستكون مهمتها نقل البضائع من المواني المصرية عبر السكك الحديدية، إلى أماكن التصنيع أو التوزيع، لتنقل بعد ذلك عبر الجرارات والشاحنات إلى المستهلك، ما يسهم في عدم وجود تكدس بالموانء، وزيادة حركة التداول لها، كما ينعكس على تقليل تكلفة السلع للمواطن المصري.

وتابع الفريق كامل الوزير، أنّ النقل عبر السكك الحديدية لا يسبب تلوث البيئة، وأنّ الهدف من إنشاء الشركة يرتكز على الاستفادة من إمكانيات هيئة السكة الحديد من جرارات وسكة وإشارات، مؤكدا أنّ الوزارة ستواصل عملها لتحقيق طفرة كبيرة بمنظومة السكة الحديد.

وتابع وزير النقل، أنّه سيتم إعلان التفاصيل التي جرى إنجازها لأول مشروع قطار كهربائي في مصر السبت المقبل، مشيرا إلى أنّ القطار الكهربائي سيعمل على تقديم خدمات أوروبية ومتميزة لجموع الركاب، كما أنّ الوزارة ستواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات الأنفاق لمواجهة الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.

وأوضح وزير النقل، أنّ دفعة جديدة من عربات القطارات الروسية الجديدة، تصل إلى مصر الشهر المقبل، إذ تشمل صفقة العربات الروسية الـ1300، على 800 عربة مكيفة (500 درجة ثالثة مكيفة وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر و180 درجة ثانية مكيفة و90 عربة درجة أولى مكيفة و30 عربة بوفيه مكيفة) و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، وتبلغ قيمتها 1.0165 مليار يورو.