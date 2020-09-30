انطلاق معرض "سوق مصر" لمستلزمات الأسرة والمدارس الجمعة: الدخول بالمجان

أكّد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، أنَّ المعرض الأول لمستلزمات الأسرة والمدارس الذي تنظمه المحافظة يوم الجمعة الموافق 2 أكتوبر المقبل بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" يهدف في المقام الأول إلى توفير سلع بأسعار مناسبة للأسر.

وأشارت إلى أنَّ المعرض يدعم أصحاب المصانع من المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يخصص المعرض خيمة عرض خاصة بالتعاون مع جمعية "حورس" لخدمة مستثمري القطاع غير الرسمي وحماية البيئة تفعيلًا لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم الشراكة بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة وتحقيق رؤية الدولة في مشروع دمج 2000 ورشة في القطاع الرسمي.

وأضاف أنَّ أصحاب الورش والمصانع الصغيرة سيعرضون منتجاتهم المصنعة داخل مصر بأيدي وعقول مصرية تنافس جودة وأسعار المنتجات المستوردة، مشيرًا إلى دعم الرئيس للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتلك التي تتناول بعد الحماية الاجتماعية والتي من شأنها تخفيف حدة تداعيات أزمة كورونا على جميع فئات المواطنين.

وتبدأ فاعليات المعرض الذي سيكون الدخول إليه بالمجان من الساعة 10 صباحًا حتى الساعة 11 مساءً، ويشارك فيه 300 عارض ويعد أكبر تجمع لعارضين وأصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، خاصة مع قرب عودة الطلاب للمدارس والجامعات حيث يقدم المعرض عروض وخصومات كببرة على كل المنتجات التي تحتاجها الأسر من ملابس ومفروشات ومصنوعات جلدية وصناعات يدوية وأدوات مكتبية.

يُذكر أنَّ المعرض تقيمه محافظة القاهرة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.