محافظة القاهرة تقيم معرضا للأسرة والمدارس مطلع أكتوبر

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المحافظة ستقيم معرضًا لمستلزمات الاسرة والمدارس يومى الجمعة والسبت 2، و3 أكتوبر القادم بالحديقة الدولية بمدينة نصر تحت عنوان "سوق مصر" بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وغرفة صناعة الحرف اليدوية وغرفة الملابس الجاهزة والمفروشات وغرفة صناعة الجلود وعدد من الجمعيات الأهلية.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المعرض الذى سيشارك فيه 300 عارض يعد اكبر تجمع لعارضين واصحاب صناعات صغيرة تقيمه محافظة القاهرة لتقديم المنتجات اللازمة للأسر بأسعار اقتصادية مساهمة من الدولة فى تخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدًا أن المعرض سيقدم عروضاً وخصومات على جميع المنتجات التى تحتاجها الأسر.

وأضاف محافظ القاهرة أنه تم اختيار الحديقة الدولية لإقامة المعرض فى مكان مفتوح يسهل فيه تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، مؤكدًا أنه لن يسمح بدخول المعرض دون ارتداء الكمامات الطبية.

ويشمل المعرض الذى سيكون الدخول إليه بالمجان كل ما يخص الاسرة من ملابس ومفروشات وصناعات جلدية وصناعات يدوية وادوات مكتبية كما سيكون فرصة للأسر لقضاء وقت ممتع أثناء التسوق حيث سيضم عروضاً فنية وثقافية وفرق فنون شعبية وفقرات ترفيهية للاطفال .