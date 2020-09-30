شكاوى أهالي "النخيلة" لمحافظ أسيوط: بيوتنا غرقت بالمياه الجوفية

تقدم العشرات من أهالي قرية "النخيلة"، التابعة لمركز أبو تيج في محافظة أسيوط، بشكوى جماعية إلى المحافظ، اللواء عصام سعد، بسبب ارتفاع منسوب المياه الجوفية في القرية، مما تسبب في إغراق منازلهم، التي أصبح معظمها مهدداً بالانهيار، كما تسبب في إصابة الأهالي بأمراض مختلفة.

وعلى الفور، أصدر محافظ أسيوط تعليمات مشددة بسرعة اتخاذ الإجراءات العملية لحل المشكلة، وكلف يسري كامل، رئيس مركز ومدينة أبو تيج، بمواصلة الدفع بسيارات الكسح إلى القرية، لسحب المياه من المنازل والشوارع المتضررة.

وفي سياق متصل، وجه محافظ أسيوط بتشكيل لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو تيج، ومديرية الإسكان، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعمل دراسة لبحث مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في قرية "النخيلة"، وتنفيذ بعض الحلول الفنية العاجلة، لسحب المياه الجوفية، وحل المشكلة بشكل عاجل، حرصاً على سلامة القاطنين في تلك المناطق، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل من أجل صالح المواطنين وحل مشاكلهم.

ومن جانبه، أوضح رئيس مركز ومدينة أبو تيج أنه تنفيذاً لتكليفات محافظ أسيوط، تم استدعاء سيارات الكسح لسحب المياه من منازل وشوارع بعض المناطق بقرية "النخيلة"، التي ارتفع منسوب المياه الجوفية بها، كما تم التواصل مع مديرية الاسكان وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، لإجراء معاينة على الطبيعة، وعمل دراسة عاجلة لتحديد متطلبات حل المشكلة نهائياً، واتخاذ إجراءات وحلول فنية عاجلة وجذرية خلال الأيام المقبلة.