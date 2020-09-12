المياه الجوفية تغرق عشرات المنازل في مركز ناصر ببني سويف

أبدى أهالي قرية "منشأة هديب"، التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، استياءهم من ظهور مفاجئ للمياه الجوفية في منازلهم، دون أسباب واضحة، في ظل عدم توافر خدمات الصرف الصحي بالقرية.

وبينما أبدت محافظة بني سويف استجابتها الفورية لتنفيذ حلول مؤقتة ودائمة للقضاء على المشكلة نهائياً، أرجع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر السبب إلى ارتفاع منسوب مياه النيل.

وقال "أحمد منشاوي"، أحد الأهالي: " نعاني في الأساس من عدم وجود خدمة الصرف الصحي بالقرية، إلا أننا لم نشهد ظهور للمياه بكثافة مثلما ظهرت في عدد من منازل القرية هذه المرة، حيث ظهرت المياه بشكل كبير، مما تسبب في غرق عدد من المنازل، الأمر الذي يهدد بانهيارها".

ومن جانبه، قال المحاسب علي يوسف، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، أن محافظة بني سويف استجابت لشكوى بعض المواطنين بقرية "منشأة هديب"، من تسرب للمياه غير معلوم المصدر، تسبب في تضرر بعض منازل القرية.

وأضاف أن محافظ بني سويف، الدكتور محمد هاني غنيم، كلف شركة المياه والوحدة المحلية بسرعة التعامل مع الشكوى، وإيجاد الحلول المتاحة والممكنة، سواء العاجلة أو الدائمة، مشيراً إلى أنه تم الانتقال إلى محل الشكوى، برفقة مسئولي شركة المياه بالمركز، حيث يجري الكشف بجهاز التسربات عن مصدر تسرب المياه.

وأشار إلى أن المختصين من شركة المياه أجروا تشخيصاً مبدئياً للمشكلة، بأن السبب في تسرب المياه ببعض المنازل، هو ارتفاع منسوب المياه الجوفية بالمنطقة المنخفضة بالقرية، وذلك نتيجة لارتفاع منسوب مياه نهر النيل في هذه الفترة.

وأكد رئيس المدينة أنه على مدار الأيام الماضية تقوم الوحدة المحلية بكسح المياه من أماكن تجمعها "كحل مؤقت"، وذلك على مدار الساعة، وهذا ما يخفف من حدة التسربات الجارية، لحين التوصل إلى حل دائم للمشكلة.

وأضاف رئيس المدينة أن الحلول الدائمة التي تم طرحها عن طريق شركة المياه، تشمل إدراج القرية في خطة الصرف الصحي بأقرب خطة صرف، وأنه يمكن تنفيذ المشروع كما تم بقرية "صفط العرفا"، من خلال المشروع القومي لتوصيل الصرف الصحي بالمشاركة المجتمعية، بحيث تتكفل الدولة بنسبة 60% من قيمة تكلفة المشروع، على أن تبدأ القرية بتوفير 40% من قيمة المشروع، شاملة قطعة الأرض والمساهمة في شبكات الانحدار.

وأشار إلى أنه يجري اتخاذ ما يلزم تنفيذاً لتوجيهات المحافظ بإدراج عمل بيارة لتخفيض منسوب المياه الجوفية بالقرية "كحل مؤقت"، يمكن أن ينهي المشكلة في المدى القريب، لحين البدء في مشروع الصرف الصحي بالقرية.

كما أشار رئيس الوحدة إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، يتواجد رئيس القرية على مدار الساعة بالمنطقة المتضررة، لاتخاذ اللازم مع المستجدات أولاً بأول، مشيراً إلى أنه يوجد تنسيق دائم بين شركة المياه، وفي حضور أعضاء مجلس النواب عن دائرة المركز، لسرعة توفير الحلول والبدائل.