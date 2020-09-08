رئيس "المياه الجوفية" يتفقد مشروعات حماية "الطور" من السيول

تفقد الدكتور صلاح محمد شحاتة، رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية لسيناء والصحراء الشرقية، المرحلة الثانية لمشروعات حماية المدينة من أخطار السيول بمنطقة وادي ميعر، ووادي اسلا، الجاري تنفيذها ضمن عملية حماية مدينة الطور من أخطار السيول.

وأثنى رئيس الإدارة المركزية للمياه الجوفية على نسبة تنفيذ مشروعات الحماية بالمرحلة الثانية وتماشيها مع البرنامج الزمني، ووجه إلى ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المهندس عبدالرحمن فريد مدير عام الإدارة العامة للمياه الجوفية، إن أعمال الحماية بوادي ميعر، تتضمن إقامة سدين كبيرين للتحكم في مجرى السيل وتخزين المياه، وعدد من الحواجز والسدود بوادي اسلا.

وأكد أن أعمال حماية مدينة الطور تتضمن أيضًا إقامة بحيرة وحاجز بوادي الأعوج، وإقامة حواجز وسدود بأودية " جبران، ميعر، املاحه، بدر، و ثومان " ، ومن المقرر الإنتهاء من أعمال الحماية بالمدينة في نهاية العام الجاري، بتكلفة تتخطى 277 مليون جنيه.