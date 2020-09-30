مرشح يعلن انسحابه من انتخابات النواب لصالح ابن عمه بدائرة مطروح الأولى

أعلن عيسى أبو شيته العميري، مرشح انتخابات مجلس النواب عن الدائرة الأولى بمحافظة مطروح، عن انسحابه من السباق لصالح ابن عمه جمال عبد الله رسلان الشورى، المرشح من نفس القبيلة "قبيلة عميرة"، إحدى قبائل أولاد على.

وقال "أبوشيته"، في بيان له، اليوم: "أهالي مطروح الكرام، لقد سرني وزادني فخرا واعتزازا دعمكم وتأيدكم ومباركتكم لترشحي، والتى حملتني أمانة في عنقي لتحقيق مطالبكم، ولن أتخلى عن خدمتكم من أي موقع، ونزولا إلى رغبة كبار وعواقل علي أبيض، وتقديرا لجهودهم المبذولة بهدف توحيد الصف وحتي لا أكون سبب شق وحدة واتحاد قبائل أولاد علي أبيض، وإرساءً لمبادئ الاتفاقية القبلية، أعلن انسحابي وتأييدي لابن عمي وزميلي جمال الشورى، داعما ومساندا له".

وأضاف المرشح المنسحب: "وشكرا من كل قلبي لكل من أيدني من الوهلة الأولى، ولكل شباب مطروح من مدينة الحمام شرقا، وحتى السلوم غربا ووصولا إلى سيوة جنوبا، على تعاطفهم معي ووقوفهم بجانبي من الوهلة الأولى، وأقدم اعتذارى لهم عن عدم تكملتي المشوار، وأتمنى أن يتقبلو عذري، وعلى إستعداد الذهاب لكل واحد فيهم إلى بيته، ويعلم الله أنني تركت المكان وأني قريب جدا من الإعاده والحمد لله جئت على نفسي من أجل الجميع سواء سيذكره التاريخ أم لا".

في سياق متصل، اجتمع كبار قبيلة "عميره" من عمد وشيوخ قبائل وعواقل ووجهاء من البيتين الذين لهما مرشحين في الانتخابات، بمنزل جمعة بدر نوح، عمدة قبيلة العبيدي، واتفقوا جميعًا على تنازل المرشح عيسى أبو شيته، لصالح ابن عمه المرشح جمال الشورى، وأعلنوا ذلك بالتراضى بينهم.