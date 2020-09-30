وزير النقل يتفقد مشروع أول قطار كهربائي في مصر السبت المقبل

أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن تفقده أعمال تنفيذ مشروع أول قطار كهربائي في مصر، "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، السبت المقبل، مشيرا إلى أن الوزارة تنفذ مشروعات عملاقة؛ لتقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين، موضحا أن تنفيذ القطار الكهربائي سيصنع نقلة حضارية في وسائل المواصلات المصرية.

وقال وزير النقل، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم بديوان عام وزارة النقل، لإعلان تفاصيل إنشاء شركة جديدة بين السكة الحديد والشركة القابضة للنقل البحري والبري لنقل البضائع عبر القطارات، إن محطة عدلي منصور تعتبر بداية خط القطار الكهربائي، والذي يتكون من 16 محطة، بطول 70 كم، ويمتد بعد ذلك ليصبح 84 كم، ويتضمن المشروع 6 كباري LRT، و4 أخرى للسيارات، ونفقين، و3 قطاعات لجسر السكة، وهي A وb وc.

وأشار "الوزير" إلى أنه يجرى حاليا بناء ورشة كبيرة للقطار في محطة الروبيكي، كما أن مثيلتها بدر تعتبر ضمن أهم المحطات في المشروع، كونها محطة انتقالية يخرج منها فرعين: الأول للعاصمة الإدارية الجديدة، والآخر للعاشر من رمضان، مؤكداً أنه للمرة الأولى في تاريخ مصر يجرى إنشاء قطار كهربائي، لافتا إلى أن المشروع يعتبر من أكبر وأهم المشروعات التي تنفذها الدولة على أرض الواقع.

وأضاف وزير النقل، أن المهندسين والعمال متواجدين بكل مواقع العمل في ظل هذه الظروف التي يمر بها العالم أجمع بسبب فيروس كورونا، وبالتزامن مع الإجراءات والتدابير الاحترازية اللازمة التي تُتخذ في مواقع العمل المختلفة، للوقاية من الفيروس، يجعلهم يسطرون حدثا مجيدا في تاريخ تنفيذ المشروعات القومية، ويثبت للعالم أن العامل المصري وطني مخلص، يعمل ويشارك في مسيرة البناء والتنمية بمصر في كافة الأوقات.

يذكر أن مشروع القطار الكهربائي "السلام - العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان"، تقوم بتنفيذ أعمال المحطات والجسور والورش الخاصة به شركات مصرية وطنية، بينما سيتم توريد الوحدات المتحركة من الخارج، ويبلغ طول مسار القطار الكهربائي 70 كيلومترًا، ويشمل إنشاء 12 محطة على طول المسار.

كما يشمل نطاق العمل بالمشروع تنفيذ عدد 6 كباري، و4 أخرى للسيارات، خدمة للمدن الجديدة، ونفقين للقطار الكهربائي، وسيساهم هذا المشروع في ربط مدينة القاهرة الكبرى بالمجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الإدارية، وكذلك خدمة المستثمرين والمناطق الصناعية بها، وكذلك المساعدة في زيادة نموها وتطورها سكنيا وتجاريا وصناعيا.