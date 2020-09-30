حدادا على "الصُّباح".. "الثقافة" تؤجل الاحتفال باليوم العالمي للترجمة

أعلن المركز القومى للترجمة، برئاسة الدكتورة كرمة سامي، إرجاء الاحتفال باليوم العالمى للترجمة، نظرا لحالة الحداد العام التى أعلنتها الدولة المصرية عقب رحيل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت.

ويحتفل المركز القومي للترجمة بتنظيم مجموعة من حفلات التوقيع وخصومات كبيرة على جميع الإصدارات، بمناسبة اليوم العالمي للترجمة، وهي المناسبة التي يحتفل بها يوم 30 سبتمبر من كل عام، في عيد القديس جيروم مترجم الكتاب المقدس، الذي يعد قديس المترجمين.

ويرعى هذه المناسبة الاتحاد الدولي للمترجمين، الذي تم تأسيسه عام 1953، وفي 1991 أطلق فكرة الاحتفاء باليوم العالمي للترجمة؛ لإظهار اتحاد المترجمين في جميع أنحاء العالم، وتعتبر الاحتفالية فرصة لعرض مهام المترجم ودوره المحوري في نقل الحضارات.

وأعلنت وزارة الثقافة المصرية، تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام، تنفيذا لقرار الدولة بإعلان الحداد العام، حزنا على رحيل الشيخ صباح الأحمد جابر الصباح، أمير دولة الكويت، كما قررت تعليق الأنشطة والفعاليات لمدة 3 أيام حتى غروب شمس الخميس الأول من أكتوبر.

وتوفي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت أمس، عن عمر ناهز الـ91 عامًا، وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمر بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، لمدة ثلاثة أيام، لوفاته، اعتبارًا من أمس، وحتى غد الخميس.

وكان أمير الكويت، غادر بلاده إلى الولايات المتحدة الأمريكية في 23 من يوليو الماضي؛ لاستكمال علاجه بعد إجراء عملية جراحية ناجحة في دولته، وفقًا للديوان الأميري الكويتي.