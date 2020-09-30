الإسكان: خطط جديدة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول والاستفادة منها

كلف الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لجنة إدارة الأزمات بوزارة الإسكان، لمتابعة موقف تنفيذ الإجراءات والحلول العاجلة لمواجهة مخاطر الأمطار والسيول بموسم الشتاء المقبل، وآثارها السيئة على المناطق العمرانية، خاصة بالمدن الجديدة، وذلك من أجل حماية المواطنين من تلك الأخطار، والحفاظ على الاستثمارات والثروة العقارية بتلك المدن.

فيما واصلت أجهزة المدن استعداداتها لموسم الشتاء مبكرا لاستقبال موسم الشتاء؛ وشهد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ومسؤولو الجهاز، اصطفاف معدات وسيارات وأفراد شبكات مياه الشرب والصرف الصحي للاطمئنان على جاهزيتها لمجابهة نوات موسم الشتاء المقبل.

وقام المهندس شريف الشربيني، بمراجعة كل المعدات، مؤكدا جاهزية جميع محطات الصرف الصحي ورفع كفاءة العمل بها والعمل بكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز، إلى أن جميع الإدارات المعنية بدأت منذ وقت مبكر الاستعداد لاستقبال موسم الشتاء من خلال خطة تعتمد على عدة محاور، أبرزها تطهير جميع مطابق وشبكات الصرف الصحي، والبدء في تطهير كل الشنايش وبالوعات الأمطار، وإجراء تجارب عملية في عدد من المناطق المتوقع أن تشهد تجمعات لمياه الأمطار، بالإضافة إلى تشكيل فرق متخصصة لمراجعة كل أعمال الصيانة لمعدات وأجهزة الشفط.

وفي سياق متصل شدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على ضرورة تنفيذ عدد من الحلول غير التقليدية، بالمناطق المختلفة الأكثر تأثرا بمياه الأمطار، بالمدن الجديدة، لتجميع مياه الأمطار وتخزينها، والاستفادة منها سواء عن طريق آبار الشحن الجوفي.

كذلك إعادة استخدام مياة الأمطار والسيول، في ري المسطحات الخضراء بالمدن الجديدة، والإسراع بمعدلات التنفيذ نظرا لقرب موسم الأمطار، مع ضرورة مراعاة مخرات السيول، وأماكن جريان المياه، وذلك عند تخطيط المناطق المضافة للمدن الجديدة، أو بالمدن التي يتم إنشاؤها حديثا، ووضع منظومة متكاملة لصرف الأمطار، بكل مدينة، والتنسيق بينها، وبين أعمال المرافق المختلفة.

كذلك تشجيع فكرة آبار الشحن الجوفي، التي تم تجربتها بإحدى النقاط المنخفضة بمدينة القاهرة الجديدة، ونجاحها في امتصاص المياه الزائدة، وتسريبها إلى طبقات الأرض، مع تعميم عمل جسات بمناطق مختلفة بالمدن الجديدة لتعميم هذه التجربة بصورة أوسع.

كان أعلن المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، الإجراءات التي اتخذتها الهيئة وأجهزة المدن الجديدة لمجابهة سقوط مياه الأمطار بكميات كبيرة، حيث تم العمل في 3 محاور متوازية "رفع كفاءة عناصر منظومة صـرف الأمطار – عناصر إدارة الأزمات والطوارئ – وحدات التدخل السريع"، ويتم التطهير الدوري والمستمر لبالوعات صرف الأمطار القائمة، وإضافة بالوعات بأماكن تجمعات الأمطار، وإنشاء بالوعات صرف أمطار بمواصفات جديدة لتتماشى مع حجم المياه المتجمعة، والتطهير الدوري والمستمر لخطوط الانحدار ومطابق الصرف الصحي، ومراجعة مدى استيعاب خطوط شبكات الصرف الصحي للتصرفات الكبيرة لمياه الأمطار؛ وذلك من خلال تدعيم أجزاء من خطوط الصرف الصحي، وتغيير مسار بعض الخطوط الفرعية.