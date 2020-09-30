عام وأزهري وفني.. خدمات الطلاب عبر موقع تنسيق بوابة الحكومة المصرية

تقدم بوابة الحكومة المصرية عبر موقعها الإلكتروني عدد من الخدمات المتعلقة بتنسيق الطلاب سواء طلاب الشهادة الثانوية العامة أو الأزهرية أو شهادات المعادلة العربية والأجنبية، بدءًا من تسجيل رغبات التنسيق مرورًا بتسجيل اختبار القدرات وتقليل الاغتراب وغير ذلك.

وتستعرض "الوطن" خدمات موقع التنسيق المتاحة أمام طلاب الشهادات المختلفة العام والفني والأزهري والشهادات المعادلة عبر بوابة الحكومة المصرية على النحو التالي:

تنسيق الثانوية العامة 2020

أولًا: تسجيل رغبات المستنفدين والمتخلفين

وفتح موقع التنسيق الإلكتروني باب تسجيل الرغبات لطلاب المرحلة الثالثة 2020 المستنفدين للرغبات والمتخلفين عن التقدم لمكتب التنسيق خلال المراحل السابقة.

يمكن التقديم للطلاب المستنفدين للرغبات وغير المتقدمين للتنسيق في المراحل السابقة، تسجيل الرغبات من خلال موقع التنسيق عبر بوابة الحكومية المصرية، عن طريق إدخال رقم الجلوس والرقم السري الموجود على استمارة النجاح في الثانوية العامة.

ثانيًا: تقديم طلبات تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة

وبعد الإعلان عن نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة الأحد الماضي، بدأ موقع التنسيق استقبال تقليل الاغتراب أمام الطلاب المرشحين في المرحلة الثالثة، وكذلك طلاب المرحلتين الأولى والثانية الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب بالتقدم لتقليل الاغتراب المناظر وغير المناظر وفي حدود النسبة المقررة (10%) وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية وذلك حتى يوم الخميس الموافق 1 أكتوبر 2020.

تنسيق الثانوية الأزهرية 2020

وبدأ موقع التنسيق أيضًا استقبال طلبات تسجيل رغبات تنسيق الثانوية الأزهرية، بعد أن تقرر فتح باب تسجيل الرغبات لطلاب الدور الأول للثانوية الأزهرية ويستمر حتى الخميس 1 أكتوبر، على بوابة الحكومة المصرية، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

- يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية واختيار تنسيق الثانوية الأزهرية بعد فتح باب التسجيل.

- إدخال رقم جلوس الطالب والرقم السري، مع مراعاة أن تكون كتابة الأرقام باللغة الإنجليزية.

- يكتب الطالب الرقم التأكيدي، والضغط على الخطوة التالية.

- يظهر للطالب البيانات الرئيسة الخاصة به مذكورا بها رقم الجلوس والرقم القومي، ومكانا مكتوبا فيه "هل ترغب في تبديل البطاقة"، يضغط الطالب على كلمة نعم، ثم الخطوة التالية.

- تسجيل الرغبات بالترتيب الذي يرغب فيه الطالب، حتى نهاية الكليات، والاحتفاظ بنسخة من ترتيب الكليات التي تم اختيارها.

تنسيق الدبلومات الفنية 2020

أولًا: تسجيل رغبات التنسيق

يفتح موقع التنسيق الإلكتروني لطلاب الشهادات الفنية باب تسجيل رغباتهم اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق 30 سبتمبر الحالي، وحتى الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020، وذلك لطلاب دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتان بعد الثانوية الدور الأول عام 2020، عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني.

ثانيًا: تسجيل اختبار القدرات

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنظيم اختبارات القدرات لطلاب الشهادات الفنية الراغبين في الالتحاق بالكليات التي يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القدرات المؤهلة.

ويستطيع الطلاب تسجيل رغباتهم لأداء اختبارات القدرات المؤهلة للقبول بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة (عمارة - فنون) والكليات التكنولوجية"، وذلك بدءًا من غدٍ الخميس 1 أكتوبر حتى الجمعة 2 أكتوبر المقبل، وتعقد الاختبارات بالكليات المعنية في الفترة من السبت الموافق 3 أكتوبر 2020 حتى يوم الاثنين الموافق 5 أكتوبر 2020.

تنسيق الشهادات المعادلة الأجنبية والعربية 2020

أولًا: تسجيل رغبات التنسيق

وأتاح موقع التنسيق الإلكتروني الفرصة أمام طلاب الشهادات المعادلة للحصول على إذن الدفع وتسجيل البيانات الأساسية والدرجات والرغبات، وحجز موعد لتسليم الأوراق بالمكتب حتى ما قبل الموعد المقرر لإعلان النتائج، عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات، وتفتح المعامل اعتبارًا من الساعة 9 صباحًا وحتى الثالثة مساءً يوميًا، وينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساء اليوم الأخير للتقدم.

ثانيًا: تسجيل اختبارات القدرات

وفتحت الوزارة الفرصة أمام طلاب الشهادات المعادلة لتسجيل اختبارات القدرات إلكترونيا عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني عبر بوابة الحكومة المصرية، www.tansik.egypt.gov.eg، وذلك برقم الدخول والرقم السري الذي يحصل عليه الطالب من موقع التنسيق الإلكتروني وسيتم فتح الموقع والتسجيل لحجز الاختبارات بدايةً من اليوم، الأربعاء 30 سبتمبر الحالي.