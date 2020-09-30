خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عبر بوابة الحكومة

يستعد طلاب دبلوم المدارس الفنية نظام (3- 5) سنوات، ودبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام السنتين، لتسجيل تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية.

وتستعرض "الوطن" مواعيد وخطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية.

موعد تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم للانتساب إلى الكليات المناسبة، عن طريق بوابة الحكومة المصرية، تنسيق الدبلومات الفنية، في الفترة من الأربعاء 30 سبتمبلا حتى الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.

ينتهي تسجيل الرغبات في تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية على شبكة الإنترنت WWW.TANSIK.EGYPT.GOV.EG في تمام السابعة مساءً، يوم الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.

خطوات تسجيل رغبات تنسيق الدبلومات الفنية من بوابة الحكومة المصرية

يدخل الطالب على موقع بوابة الحكومة المصرية، ويختار تنسيق الدبلومات الفنية أو من هنــــا.

يحدد الطالب نوع المؤهل (صناعي أو تجاري أو زراعي) ونظام الدراسة (3 أو 5 سنوات).

إدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به المدون في استمارة النجاح الخاصة به.

يظهر بيان تأكيدي باسم الطلاب الثلاثي ورقم جلوسه المقيد في شهادة النجاح يؤكد عليه الطالب باختيار (نعم).

يبدأ الطالب اختيار ترتيب أسماء الكليات والمعاهد التي يرغب في الانضمام إليها ويضغط على حفظ.

على الطالب الاحتفاظ بالرقم السرى الخاص ليتمكن من تعديل رغباته قبل إعلان النتيجة، ويمكن للطالب الدخول عدة مرات لتعديل رغباته قبل إعلان النتيجة.