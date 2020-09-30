"صناع الخير" تجري 100 عملية جراحات عيون لغير القادرين بسوهاج

نجحت مؤسسة صناع الخير للتنمية، في اجراء 100 عملية جراحات عيون مختلفة لـ100 مواطن غير قادر، من أهالى قرى حياة كريمة بأنحاء محافظة سوهاج، ضمن جهودها لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة"، وتحت إشراف الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء طارق الفقي المحافظ.

وأكد هاني عبد الفتاح، المدير التنفيذي لصناع الخير أن المؤسسة أجرت العمليات الجراحية للمواطنين ممن تم توقيع الكشف على عيونهم من خلال قوافل مبادرة "طاقة نور"، التي تم تنفيذها علي مدار أسبوع كامل بسوهاج، بالتعاون مع ديوان عام المحافظة ومديريات التضامن الاجتماعي والصحة.

وأضاف "عبد الفتاح" أن قوافل "طاقة نور" من صناع الخير جابت 15 قرية تابعة لحياة كريمة، هي "برخيل، والحرجة القبلي، والبلينا، وأبوبكر الصديق، وعلي بن أبي طالب، وعنيبس، ونزلة علي مركز جهينة، وبني حرب، و الصفيحة، والشيخ رحومه مركز طهطا، وبناويط بالمراغة، والفراسية بساقلته".

وشهدت قافلة قرية بناويط مركز المراغة، حضور اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، ووكلاء وزارات التضامن والصحة، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار الدكتور محمد عبد الجليل، مدير إدارة المشروعات بصناع الخير، إلي أن العمليات الجراحية التي أجريت تنوعت ما ين إزالة مياه بيضاء وشبكية وظفره ومياه زرقاء وحول، وقدمت الخدمات بالمجان، بداية من توقيع الكشف وإجراء العمليات الجراحية.

وأوضح "عبد الجليل" أن جهود صناع الخير في مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، تشمل بجانب توقيع الكشف علي عيون الأهالي غير القادرين بالقري الأشد احتياجا، إعادة إعمار وتنمية شاملة لهذة القري، مؤكدًا أن المؤسسة سوف تبدأ في تنفيذ ذلك لـ 10 قري بإنحاء سوهاج قريبا.

يذكر أن مؤسسة صناع الخير للتنمية قامت مؤخرا بدعم احتياجات أهالى قرية جزيزة شندويل بسوهاج، من خلال تقديم مساعدات غذائية وتنظيم قافلة طبية موسعة للكشف على أمراض العيون، بحضور الدكتور أحمد القاضي، نائب المحافظ، ومنذ انطلاق المؤسسة في عملها الخيري الإنساني قبل ثلاث سنوات، نظمت 15 قافلة للكشف علي عيون الأهالي غير القادرين بالقري الأشد إحتياجا بأنحاء المحافظة.

ووقعت المؤسسة خلال الـ3 سنوات، الكشف علي عيون 13 ألف مواطن، وأجرت عمليات جراحات عيون مختلفة لـ 500 منهم، ووزعت 1500 نظارة طبية و 3000 علبة قطرة دواء بالمجان، كما وزعت مساعدات غذائية علي 1000 من الأشخاص ذوي الإعاقه في أنحاء المحافظة، بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.