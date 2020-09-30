قبل حلف اليمين.. الشعب الجمهوري يجتمع بهيئته البرلمانية لـ"الشيوخ"

عقد حزب الشعب الجمهوري برئاسة المهندس حازم عمر، اجتماعا مع الهيئة البرلمانية للحزب في مجلس الشيوخ، قبل أيام من قسم نواب الحزب اليمين الدستورية في أولى جلسات الانعقاد المقرر لها أكتوبر المقبل.

وناقش الاجتماع طريقة التنسيق بين أعضاء الهيئة البرلمانية، ووضع الأطر العامة للأداء النيابي الذي يتطلع إليه الحزب لكي يكون معبرا عن آمال وطموحات الشعب، والإيفاء بالتزامهم تجاه الحزب على المستويات كافة.

وقال المهندس حازم عمر، إنّ مجلس الشيوخ بصفة عامة وهيئة حزب الشعب الجمهوري البرلمانية بصفة خاصة، سيكون لديهم مهمة في منتهى الأهمية، وهي الأخذ بزمام المبادرة كعقول مفكرة وخبرات متراكمة تقدم للدولة المصرية أفضل ما لديها من خبرات سياسية وتكنوقراطية، في كل ما يطرح أمامهم من تشريعات وقوانين واتفاقيات دولية، كي تخرج في صورة متوازنة ومنضبطة تشريعيا، تخدم المواطن والدولة الفترة المقبلة.

وأضاف عمر: "ننتظر أداء مشرفا من نواب الحزب خلال الفصل التشريعي المقبل، يجعل من هيئة الحزب البرلمانية قدوة يحذو حذوها الآخرين، لا سيما أنّ نواب الحزب لديهم من الخبرات المتراكمة والتنوع المهني، ما يعينهم على التميز ويجعلهم دائما قيمة مضافة للبرلمان المصري بغرفتيه.

وتابع: "إذا لم نستطيع أن نكون الحزب الأكثر عددا داخل المجلس، فدعونا بأدائنا الرصين، ودراستنا الوافية والواعية للملفات، وتميزنا داخل اللجان، أن نكون الحزب الأكثر تأثيرا داخل مجلس الشيوخ، فهذا ما نصبو إليه كحزب طموح".

وأعرب النائب أحمد أبوهشيمة، عضو مجلس الشيوخ عن الحزب، عن فخره بكونه واحدا من أعضاء هيئة الحزب البرلمانية في مجلس الشيوخ، مشيرا إلى أنّهم قادرين على المساهمة بشكل جيد في التعبير عن آمال وطموحات الشعب.

وأوضح أنّ الحزب يتمتع بعدد من المزايا، فهو حزب وطني انتماءه الأول والأخير لمصر، يؤمن بحرية التعبير عن الرأي في حدود المصلحة الوطنية والقانون، فضلا عن أنّه يدار بشكل مؤسسي، تحكم اللائحة العلاقات بين أعضائه وقياداته والمتعاملين معه.

وأكد أبوهشيمة أنّ برنامج الحزب يميل ليسار الوسط، إذ يؤمن بضرورة أن تتضامن الدولة والمجتمع بمكوناته كافة، في النهوض السياسي والاقتصادي والاجتماعي بالوطن.