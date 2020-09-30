جامعة الأزهر تحدد موعد غلق التنسيق: 35 ألف حالة تسجيل رغبات خلال يومين

أكّد الدكتور محمد فرج، مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني، أنَّ عملية تسجيل طلاب الدور الأول من الثانوية الأزهرية تسير وسط هدوء تامّ منذ بدء المرحلة الأولى لتسجيل رغبات الطلاب الناجحين في الشهادة الثانوية الأزهرية، الدور الأول إلكترونيًًا، والتي بدأت الاثنين الماضي، موضحا أن موعد غلق التنسيق الخميس القادم.

وأضاف مستشار جامعة الأزهر، أنَّ غرفة عمليات متابعة مكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، تابعت تسجيل وتعديل الرغبات خلال يومي: الاثنين والثلاثاء الماضيين، والتي بلغت نحو 35 ألف حالة تسجيل رغبات وتعديل.

وأوضح "فرج" أنَّ قيادات جامعة الأزهر تتابع عن كثب عمليات تسجيل الرغبات الطلابية إلكترونيًّا على مدار الساعة.

وبعث مستشار جامعة الأزهر للتنسيق الإلكتروني برسالة طمأنة إلى الطلاب والطالبات الذين تقدموا بتظلمات في بعض مواد الثانوية الأزهرية، مفادها أن "أي طالب يحصل على أي درجات ستضاف إلى مجموعه الكلي حتى يستفيد منها عند ترشيحه للكلية الأعلى التي يرغب الالتحاق بها".

وبلغت النسبة المئوية للنجاح العام الماضي 2018- 2019 نحو 49.98% كنسبة عامة، ونسبة النجاح للقسم الأدبي 41.78% أما القسم العلمي 67.78%.

الشروط الواجب اتباعها للتحويل بين الكليات الأزهري:

- أن تتمّ جميع حالات التحويل أو نقل القيد بموافقة عميدي الكلية المحول منها وإليها.

- لا يتمّ الالتفات لأية طلبات مخالفة للوائح أو بعد انتهاء فترة التحويل والمعتد به في ذلك هو تاريخ سداد مصروفات التحويل.

- أن يكون الطالب أو الطالبة ناجحًا بتقدير مقبول على الأقل.

- لا يسمح بالتحويل للطلاب المنقولين بمواد بأي حال من الأحوال.

- فيما يتعلق بكليات الطب وطب الأسنان والهندسة والصيدلة والهندسة الزراعية والعلوم فيجوز التحويل بموافقة العمداء المختصين واعتماد رئيس الجامعة بشرط الحصول على تقدير ممتاز، وذلك في غير الفرق النهائية وقبل النهائية.

- لا يجوز تحويل الطلاب والطالبات الذين منحوا فرصا استثنائية للتقدم لأداء الامتحان من الخارج.

- لا يجوز للطالب أو الطالبة العدول عن التحويل أو نقل القيد بعد الموافقة عليه واعتماده مهما كان الأسباب.

- التحويل ونقل القيد بين الكليات والشعب مسموح به مرة واحدة خلال العام الجامعي الواحد، ولا يجوز ذلك بعد انتهاء المواعيد.

- لا يجوز للطالب بعد الموافقة على التحويل واعتماده المطالبة بالسكن الجامعي، حيث إن ذلك تم بناءً على رغبته.

- يستثنى من ذلك الذي يتم نقله لشعبة أو لكلية ليس لها نظير في المنطقة الجغرافية التابع لها.