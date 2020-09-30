أصحاب شركات السياحة في انتظار انفراجة موعد العمرة: ملتزمون.. ومفيش حجوزات

أجمع عدد من أصحاب شركات السياحة، على التزامهم بقرار وزارة السياحة، الذي صدر خلال الفترة الأخيرة، بشأن منع الإعلان عن فتح باب الحجز لـ برامج العمرة حاليَا، وعدد من الإجراءات، منها: "عدم تحصيل مبالغ من المواطنين كمقدمات للحجوزات، أو تحديد موعد معين لبداية الرحلات"، إلا بعد إعلان المملكة العربية السعودية لضوابط الموسم، وموعد بدء الرحلات رسميًا، وعدد التأشيرات الممنوحة لكل دولة، كي لا يتعرضوا للعقوبة التي قد تصل إلى إلغاء التراخيص، مشيرين إلى إقبال المعتمرين عليهم خلال هذه الفتره، لكنهم ينصحوهم بتأجيل الحجز لحين الإعلان رسميًا عن بداية موسم العمرة.

"لحد دلوقتي مفيش أي أخبار عن بداية موسم العمرة من السلطات السعودية" بهذه الكلمات بدأ محمود العجواني صاحب إحدى شركات السياحة بمحافظة الغربية، حديثه عن توقف موسم العمرة حتى الآن، فيقول: "من شهر فبراير تقريبا واحنا ما بنشتغلش، ومطالبين بدفع إيجارات ورواتب الموظفين"، مضيفًا أنَّه سمع عن تحذير وزارة السياحة حول إعلان أي شركة لبداية حجز رحلات العمرة، وألتزم به كي لا يتعرض للعقوبة المعلنة من قبل وزارة السياحة: "أي حاجة في صالحنا هنعملها، أهم شيء إننا نرجع نشتغل من تاني".

ووفقًا للمؤشرات الحالية فإن رحلات العمرة للمصريين لن تعود قبل حلول يناير المقبل، وفقًا للخطة التي وضعتها السلطات السعودية، بحسب "العجواني": "بتابع دايمًا أخبار العمرة سواء في مصر أو السعودية، لكن لسة ما اتحددش ميعاد قبل كدة".

من جهته، يقول أشرف المليجي صاحب إحدى الشركات السياحية بالقاهرة، إنه من الضرورى الإلتزام بتلك القرار، من قبل المواطنين وأصحاب الشركات، كي لا تتكرر المشاكل التي حدثت بسبب إلغاء رحلات العمرة من قبل، بعد دفع تكاليف الحجز، تماشيا مع إنتشار فيروس "كورونا": "الموسم اللي فات حصلت مشاكل كتير في إسترجاع تكاليف العمرة، بلاش نعيدها من تاني"، مضيفًا أنَّ السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية، لم تعلن حتي الآن ضوابط العمرة للمعتمرين من خارج المملكة، مما يفرض انتظار قرارات جديدة بهذا الشأن.

وناشد "المليجي"، المواطنين بعدم القيام بأي حجوزات لبرامج العمرة، إلا بعد إعلان وزارة السياحة عن فتح باب التقديم للعمرة، كي لا يقعوا في فخ "الشركات الوهمية".

لم يختلف الوضع كثيرًا عند وليد شعبان، صاحب إحدى الشركات السياحية بمنطقة وسط البلد، الذي سمع عن القرار، ويري أنه يجب تطبيقه لأنه في صالح المعتمر وصاحب الشركة، بعد توقف قرآبة 6 أشهر، وهو ما أثر علي الوضع الإقتصادي داخل الشركات، ومنع المعتمرين من موسم العمرة خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب انتشار الفيروس، فيقول: "استنينا شهور طويلة من غير شغل، نستنى كمان شوية لحد ما الحال يرجع لطبيعته"، مضيفًا أن شكل موسم العمرة غير معلوم حتى الآن، كما أن موعد بدايتها غير محدد، لارتباطها بشكل كلي بتطور فيروس كورونا، وإيجاد علاج أو مصل له خلال الشهور المقبلة.

شعبان: "فيه ناس كتير بتيجي تسأل عن الحجز للعمرة"

إقبال كبير شهده "شعبان" من قبل المواطنين الذين ترددوا إليه أكثر من مرة، وتواصلوا مع الشركة من خلال أرقام الهواتف والإيميل الخاص بها، للسؤال عن حجز رحلات العمرة، ولكنه يخبرهم في كل مرة إغلاق الحجز حتى الآن، لحين إشعار آخر.