أحمد فلوكس: نور الشريف كان منبهرا بشغلي ولم يحالفني الحظ بالعمل معه

استعاد الفنان أحمد فلوكس، ذكرياته مع عدد من نجوم الفن، أبرزهم نور الشريف، محمود عبدالعزيز، عادل إمام، سمير غانم، محمود حميدة، صلاح السعدني، ووالده فاروق فلوكس.

وكتب أحمد فلوكس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، مستعينًا بنشره صور تجمعه بهولاء النجوم: "الحمد الله، فخور إن ربنا إداني الفرصة ووقفت أمام كل هولاء العمالقة".

وتابع: "الحمد الله، كان نفسي بس أستاذنا الراحل نور الشريف ولكن لم يحالفني الحظ، بس اللي مريحني إنه كلمني مرتين بعد عملين وكان منبهر بشغلي الحمد الله، الله يرحمه".

وكان الفنان أحمد فلوكس، قد وجه رسالة إلى جمهوره عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيدوهات "انستجرام".

ونشر "فلوكس" صورة جديدة له، وعلق عليها قائلاً، "العطاء.. هو قمة الإحسان إلى نفسك.. إذا كنت تشعر بحاجتك لشئ ما ، قدّم عطاء.. عطاءً غير مشروط" .

وأضاف، "بعد فترة من العطاء غير المشروط ستشعر به ينعكس إليك.. يغمر ذاتك وحياتك بالسعادة".

وكانت آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" بطولة أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد.

ومع بداية شهر سبتمبر الجاري، أعلن الفنان أحمد فلوكس، عبر حسابه على "إنستجرام"، تسليم أول 10حلقات من مسلسل "سفينة نوح".

وكتب فلوكس، عبر حسابه قائلا: "الحمد الله.. تم تسليم أول 10 حلقات من مسلسل سفينه نوح.. تأليف السيناريست حسام موسى.. بطولة منذر رياحنة وأحمد فلوكس، وجارٍ اختيار باقي الأبطال.. دعواتكم.. 2021".

وكان قد وعد الفنان أحمد فلوكس، متابعيه، بطرح أغنيته الجديدة، والتي تحمل اسم خليك صح، في أقرب وقت.

ونشر أحمد فلوكس، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، فيديو له أثناء عمله وتدريبه على الأغنية الجديدة، مصحوبة بتعليق منه "قريبًا".

أغنية خليك صح، من كلمات الدكتور وائل العبيدي، وألحان إيهاب سمير، وتوزيع أمير سمير.

ويقول مطلع الأغنية: "لخبطة لخبطة لخبطة قدام عينك الدنيا ملخبطة.. لخبطة لخبطة لخبطة أخبار مش صح ومتلخبطة".