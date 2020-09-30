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محمود مسلم

تعيين أول قاضية بالمكتب الفني لـ"استئناف القاهرة"

كتب:

هيثم البرعى
02:43 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
المستشار جيهان البطوطي

المستشار جيهان البطوطي

اختارت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، المنعقدة، اليوم، برئاسة المستشار عبده أحمد عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، القاضية جيهان أحمد وفيق البطوطي، نائب رئيس محكمة الاستئناف، للعمل ضمن تشكيل المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، مع المستشار أحمد شوقي غزالة الرئيس لمحكمة الاستئناف بمأمورية القاهرة الجديدة، لتكون بذلك أول قاضية تشغل هذا المنصب. 

 وانعقدت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، اليوم، لتوزيع العمل للعام القضائي 2021/2020.

ويعد اختيار القاضية البطوطب، سابقة هي الأولى من نوعها، وهو ما يمثل إنجازا جديدا، وإضافة لنجاحات المرأة المصرية في القضاء المصري، ويعد خطوة جديدة نحو تمكين المرأة ووضعها في المكانة التي تناسب كفاءتها، وذلك في ظل الدعم المتواصل من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم وتمكين المرأة في جميع المجالات.

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