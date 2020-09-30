ننشر أسعار جميع أنواع سيارات "جيب" الصينية في السوق المصرية

تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق التي ينتشر فيها العديد من ماركات السيارات المختلفة سواء كانت الأوروبية أو الصينية أو اليابانية، وتعتبر شركة "جيب" الأمريكية، من أبرز الشركات التي تحظى بمكانة مرموقة بين شركات السيارات الفارهة في مصر.

وتنشر "الوطن"، خلال السطور التالية الطرازات التي يتم طرحها في السوق المصرية من الشركة وأسعارها:

1- "جيب رينيجيد" وتأتي في السوق المصرية بأربع فئات مختلفة التجيهزيات مع خيرا واحد من المحرك بسعة 1400 سي سي تربو، يولد قوة 170 حصانا، وأقصى سرعة 196 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة مزود بتسع سرعات، وتبلغ قوة تسارع السيارة 8.9 ثانية.

ويبدأ سعر الفئة الأولى في السوق المصرية 415 ألف جنيه والفئة الثانية بسعر 455 ألف جنيه.

وتصل الفئة الثالثة لسعر 485 ألف جنيه والفئة الرابعة الأعلى تجهيزاً تصل لسعر 530 ألف جنيه.

2- "جيب جراند شيروكي"، وتأتي في السوق المصرية بثلاث فئات مع خيار واحد من المحرك بسعة 5700 سي سي تربو، يولد قوة 360 حصانا، وأقصى سرعة 225 كم/ساعة، ويتصل المحرك بناقل سرعة موزود بـ8 سرعات، وتسارع السيارة 8.7 ثانية.

وتأتي في السوق المصر بفئة واحدة وسعرها مليون و 100 ألف جنيه.