ضبط شبكة للمتاجرة بأعضاء البشر عبر "فيسبوك" بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، من ضبط شبكة إجرامية للإتجار في الأعضاء البشرية، تستقطب ضحاياها عن طريق الإيقاع بهم عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقابل مبالغ مالية.

تلقى مدير أمن الإسماعيلية، اللواء ياسر نشأت، إخطاراً من مأمور قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، بورود بلاغ من الأهالي بضبط 4 أشخاص، حال محالتهم خطف طفلة، بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين قيام الأهالي بضبط 4 أشخاص، مصابين بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، توجد لأحدهم معلومات جنائية، وبمناقشتهم قرروا بتعرفهم على شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، عن طريق موقع "فيسبوك"، كمتبرعين بالكلى بمقابل مادي، وتسكينهم في إحدى الشقق المستأجرة بدائرة القسم، لحين إنهاء إجراءات الفحص الطبي والتحاليل الخاصة بهم.

وأفاد المتهمون بأن "شائعة" انتشرت بين الأهالي، بتواجدهم في المنطقة بقصد اختطاف الأطفال والإتجار بأعضائهم، مما دعا الأهالي إلى ضبطهم والتعدي عليهم بالضرب، وإحداث إصاباتهم على النحو المبين في المعاينة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط أحد المتهمين بتجميع المتبرعين السالف الإشارة إليهما، وبمواجهته اعترف بتورطه وآخرين بمزاولة نشاط إجرامي في مجال الإتجار بالأعضاء البشرية، وأدلى المتهم بمعلومات عن باقي أعضاء الشبكة، وهم عامل ونجله، يقيمان بمحافظة الإسماعيلية، وربة منزل، مقيمة بمحافظة الجيزة.

وأفاد بأن أعضاء الشبكة أطلقوا صفحة على موقع "فيسبوك"، لاستقطاب راغبي بيع أعضائهم البشرية مقابل مبالغ مالية، بواقع 25 ألف جنيه للكلية الواحدة، وكذا استقطاب مرضى الفشل الكلوي، مقابل حصول عناصر التشكيل على مبالغ مالية تتراوح بين 100 و150 ألف جنيه، عن كل حالة، فضلاً عن إجبار "المتبرعين" على توقيع إيصالات أمانة، لعدم تراجعهم عن إتمام العملية الجراحية اللازمة.

وكشفت التحريات عن تولي اثنين من عناصر الشبكة السير في الإجراءات القانونية والطبية، لنقل وزراعة الأعضاء البشرية، من خلال إنهاء التحاليل الطبية اللازمة، وقال المتهم المضبوط إن دوره يقتصر على التنقل بصحبة المتبرعين، والسير في الإجراءات المشار إليها، وتسكينهم لحين إتمام عمليات نقل وزراعة الأعضاء، وبمناقشة الضحايا المتبرعين أيدوا ذلك.

وتمكنت إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية، بالتنسيق مع مديرية أمن الشرقية، من ضبط أحد المتهمين، حال تواجده بدائرة قسم شرطة العاشر من رمضان، وبالتنسيق مع مديرية أمن الجيزة، تم استهداف وضبط المتهمين الآخرين، وتم تحرير المحاضر اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.