رجل أعمال يحاول الانتحار رميا بالرصاص في بث مباشر على فيسبوك بقنا

أقدم صاحب شركة في مدينة نجع حمادي، شمال قنا، على الانتحار، رميًا بالرصاص، بعد أن أجرى بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب ضائقة مادية.

وتلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد استقبال "محمود.ا" (40 عامًا - مقيم مركز فرشوط شمال قنا)، رجل أعمال وصاحب إحدى الشركات التجارية بنجع حمادي، مصابًا بطلق ناري بالصدر أسفل الإبط.

ودللت التحريات الأولية إقدام المصاب على الانتحار، رميًا بالرصاص، بعد أن أجرى بث مباشر على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بسبب ضائقة مادية، وتمّ نقله إلى المستشفى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.