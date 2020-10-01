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حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي

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الوطن
12:25 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب من الصعوبة أن يثق في أي شخص يتعامل معه، إذ يعرف بأنّه شخص عنيف بطبعه، ويغار كثيرًا على من يحب، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر المكتمل في منزل الصحة وعليك أن تهتم بصحتك ولا تهمل أي عارض ولا تبدد طاقتك فيما لا يفيد.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

الشمس في منزلك الثاني عشر مما يدفعك للانعزال، ومع ذلك تلاحظ كل صغيرة وكبيرة، ومن المهم ألا تتكلم عن حياتك الشخصية.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنانة مها أحمد، ويوافق تاريخ ميلادها 16 نوفمبر.

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