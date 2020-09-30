قبل يوم من افتتاحه.. تعرف على خريطة ودور نشر معرض الإسكندرية للكتاب

بعد توقف استمر لثمانية أشهر للأنشطة الثقافية كإجراء احترازي لمواجهة كورونا تفتتح الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فى السادسة مساء غد أول معرض إقليمي للكتاب بمحافظة الإسكندرية والذى تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، بأرض كوتة بالأزاريطة ليكون بداية تدريجية لعودة أنشطة معارض الكتاب والتي قارب عددها الـ100 معرض في 2019 حيث أقيم للمرة الأولى معارض بمراكز وقرى المحافظات، و"الوطن" ترصد بالصور أهم دور النشر المشاركة والإجراءات الاحترازية المتخذة بمعرض الإسكندرية للكتاب.

- يقام المعرض على مساحة 4200 متر مربع، وتم توسعة المساحات بين الأجنحة والممرات لمنع التزاحم حرصًا على سلامة الزوار.

- يشهد مشاركة 95 ناشرًا، ومشاركة مختلف قطاعات وزارة الثقافة منها المجلس الأعلى للثقافة، الهيئة العامة لقصور الثقافة، بالإضافة إلى مكتبة الإسكندرية وأكاديمية الفنون، ومؤسستا دار المعارف والأهرام.

- تم التنسيق مع وزارة الصحة من خلال مديرية الصحة بالإسكندرية لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتى تشمل قياس درجات الحرارة، والمرور عبر بوابات التعقيم الذاتى، والالتزام بارتداء الأقنعة الطبية، والحفاظ على مسافات التباعد الآمن إضافة إلى تحديد عدد الزوار طبقًا للطاقة الاستيعابية، مع تواجد فريق من الطب الوقائى لمتابعة إجراءات السلامة.

- يضم جناح هيئة الكتاب ما يقرب من 500 عنوان من أحدث إصداراتها بمختلف السلاسل والمجالات، وسيتم عمل تخفيضات وخصومات هائلة.

- من العناوين التى سيضمها المعرض سبع سنوات فى طيبة للواء سمير فرج، أبو بكر الصديق والصديق، قصور مصر، تاريخ العلوم فى الحضارات القديمة، تحرير العقل، عطيل، ميراث مصر الأسطورى، المجموعات الشعرية وديع سعادة، مسرح برنارد شو، وغيرها من العناوين، بالإضافة إلى كتب الأطفال، وجناح كتب مكتبة الأسرة والكتب المخفضة.

- يفتح المعرض أبوابه للجمهور يوميًا من 11 صباحًا إلى 10 مساء عدا يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة فى الواحدة ظهرًا.