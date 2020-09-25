المتهم بالتنقيب عن الآثار في منزله بالزيتون: "كنت هبقى باشا"

طالما حلم بالثراء لسنوات كلما تذكر مقولة أحد أصدقائه خلال جلوسهما في منزله بالزيتون:"بيتك قديم أوي وشكله أثري بقولك لازم يكون فيه كنز"، ظلت تلك الكلمات حاضرة في عقل الشاب الأربعيني حتى قرر البحث عن الكنز المزعوم.

شعر جيرانه بحدوث تحركات غربية داخل منزله خلال أعمال الحفر فأبلغوا الشرطة بالواقعة، فانتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليه، وبسؤاله قال: "كنت هعدي الفقر، كنت على بعد 40 سنتمتر من الكنز، بس الشرطة كبست عليا وأنا شغال، كنت هبقى باشا".

كانت مباحث قسم شرطة الزيتون، تمكنت من القبض علي (عاطل– مقيم بدائرة القسم)، حال تنقيبه عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

وعُثر بداخل العقار على حفرة بأبعاد (2 متر × 2 متر) وأدوات التنقيب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، فتم اقتياده إلى قسم الشرطة وتحرر محضر وأحيل إلى النيابة العامة للتحقيق معه.