اعتراف عامل ينقب عن الآثار بالزيتون: "جدي فرعوني وبدور على كنزه"

"أنا كنت بدور على كنز جدي، ما هو كان من الفراعنة".. بهذه الكلمات اعترف عامل فى محضر الشرطة بقسم الزيتون، بتفاصيل البحث عن كنز من أيام الفراعنة، يعود امتلاكه لجده.

وأضاف المتهم: "كنت أسمع رواية أبي رحمه الله، أنه يوجد كنز أثري أسفل المنزل، فقررت استخراجه، ويكمل المتهم قمت بتجهيز المعدات، وعقب إخراجي التراب، من الحفرة ألقي رجال المباحث القبض عليه، وقررت النيابة حجز المتهم على ذمة التحريات.

تمكّنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون، عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عاطل– مقيم بدائرة القسم)، حال تنقيبه عن الآثار داخل العقار محل سكنه.

وعُثر بداخل العقار على حفرة بأبعاد (2 متر × 2 متر) وأدوات التنقيب، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بقيامه بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار.

تحرر محضر بالواقعة، وأحاله اللواء نبيل سليم مدير الأدارة العامة لمباحث القاهرة الى النيابة العامة والتى تولت التحقيق فى الواقعة.