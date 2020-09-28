ضبط رجل أعمال هارب من 1350 حكما بـ14 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، من القبض على رجل أعمال هارب من 1350 حكم غرامات في قضايا استيلاء وسرقة تيار كهربائى بلغت قيمتها 14 مليون جنيه بالتجمع الخامس، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابات المختصة للتحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارًا، يفيد بتمكن إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة من ضبط رجل أعمال، موقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، والمطلوب التنفيذ عليه في 1350 حكم غرامات جزئية ومستأنفة في قضايا استيلاء وسرقة تيار كهربائي، بإجمالى غرامات مالية مستحقة بلغت 14 مليون جنيه.

وتمكن المقدم أحمد عاطف، رئيس مباحث التجمع الخامس، من القبض على المتهم، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة شنت حملة مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والهاربين من أحكام جنائية، وذلك خلال حملة اليوم الواحد، واستهدفت الحملة جميع أقسام شرطة القاهرة.