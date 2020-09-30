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محمود مسلم

بث مباشر.. كلمة السيسي بقمة التنوع البيولوجي

كتب:

نرمين عفيفي
04:33 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته الآن، بقمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.

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