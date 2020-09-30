بث مباشر.. كلمة السيسي بقمة التنوع البيولوجي كتب: نرمين عفيفي 04:33 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020 الرئيس السيسي يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمته الآن، بقمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي. اقرأ المزيد: السيسي يوافق على تمويل طويل الأجل بقيمة مليار جنيه للقابضة للمطارات عاجل.. السيسي يوجه بالتوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي على الدين هلال: السيسي أول رئيس بتاريخ مصر يذهب لتهنئة الأقباط بعيدهم عاجل.. السيسي يهنئ الأمير نواف بتوليه مقاليد الحكم في الكويت عاجل.. السيسي وجونسون يناقشان هاتفيا الأزمة الليبية والسد الإثيوبي السيسي الأمم المتحدة التنوع البيولوجي