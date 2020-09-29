السيسي يوافق على تمويل طويل الأجل بقيمة مليار جنيه للقابضة للمطارات

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، القرار رقم 196 لسنة 2020، بالإذن لوزير المالية، نيابة عن حكومة جمهورية مصر العربية، بضمان الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى التمويل طويل الأجل، الذى ستحصل عليه الشركة من البنك المركزي المصري بمبلغ مليار جنيه، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التى يحددها وزير المالية بقرار منه.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار اليوم، وجاء نص القرار كالتالي: