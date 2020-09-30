إقبال على مبادرة الرئيس "100مليون صحة" للاعتلال الكلوي بالبحر الأحمر

شهدت مبادرة الرئيس 100 مليون صحة لعلاج الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي إقبالًا كبيرًا من مواطني البحر الأحمر وخاصة أهالي الجنوب بحلايب والشلاتين حيث حققت 25% من المستهدف لها في أول 12 يوما بمدن المحافظة وتستمر المبادرة حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الجاري.

وأعلنت صحة البحر الأحمر البدء في فعاليات مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي بمنافذ تقديم الخدمة الطبية وتستمر حتى نهاية شهر ديسمبر من العام الحالي بناء على توجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر وتحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في تصريح صحفي، اليوم، لـ"الوطن" إلى أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر ومتابعة الفحص والعلاج والحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة وتستهدف المبادرة جميع المواطنين فوق 40 عاما.

بالإضافة إلى المواطنين في الفئة العمرية من 18 إلى 40 سنة والمسجلين بقاعدة بيانات 100 مليون صحة بارتفاع في نسبة السكر بالدم أو ارتفاع في قياس ضغط الدم عن المعدلات الطبيعية.

وأضاف أن الخدمات المقدمة في المبادرة هي الكشف المبكر عن مرضى السكر وارتفاع ضغط الدم وتحديد مستوى زيادة الوزن والسمنة، والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لدى مرضى الأمراض المزمنة، وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وصرف العلاج بشكل دوري، والتوعية الصحية للمواطنين.

وأكد على أن الخدمات تتم من خلال فرق عمل مدربة بجميع وحدات ومراكز طب الأسرة لجميع مدن المحافظة حيث ويتم العمل على فترتين من 9 صباحًا وحتى 3 عصرًا ومن 3 عصرًا وحتى 9 مساء.

وشدد الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر على جميع النقاط والفرق العاملة بالمبادرة باتباع اجراءات مكافحة العدوى بشكل دقيق واتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية وتنظيم المترددين لتحقيق التباعد الاجتماعي الذي يضمن سلامة المواطنين.