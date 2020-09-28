محافظ البحر الأحمر يناقش مع تنمية الصعيد زراعة 3000 فدان بنباتات عطرية

عقد اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، اجتماعا مع وفد الإدارة المركزية للمشروعات بهيئة تنمية الصعيد برئاسة اللواء حسن السيد، لمناقشة المناطق التي سيتم استغلالها في زراعة النباتات الزيتية والعطرية بالغردقة.

وأوضح المحافظ أن الاجتماع، يأتي في إطار البروتوكول الموُقع بين محافظة البحر الأحمر وهيئة تنمية الصعيد لاستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة ثلاثياً في بعض الزراعات التي تتناسب مع طبيعة المنطقة؛ موضحاً أن زراعة مثل هذه النباتات يعمل على التخلص من مياه الصرف الصحي بالغردقة بعد معالجتها ثلاثياً.

وأضاف "حنفي"، أنه تم التنسيق خلال الاجتماع على زراعة مساحة 3000 فدان، سيتم العمل على زراعة ألف فدان منها كمرحلة أولى؛ موضحاً بأنه سيتم زراعة أنواع عديدة من الأشجار والنباتات الملائمة للظروف البيئية للمنطقة من نوع التربة والمناخ مثل النباتات الزيتية كالجوجوبا وغيرها؛ إلى جانب زيادة المساحة الخضراء بالمدينة.

وفي ذات السياق أصدر محافظ البحر الأحمر، تعليماته للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، بسرعة الانتهاء من توصيل مواسير المياه من محطة المعالجة الثلاثية للمنطقة التي سيتم زراعتها، كما وجه بضرورة التنسيق بين كل الجهات المعنية حتى يتم الانتهاء من هذه الزراعات.

حضر الاجتماع اللواء عاطف وجدي، رئيس مدينة الغردقة، والمهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، والعميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والسيد أحمد أبوالوفا، مستشار الإدارة المركزية للمشروعات.