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محمود مسلم

إجراءات غير مسبوقة من الحكومة لدعم القطاع السياحي

كتب:

الوطن
05:18 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
الأثار المصرية

الأثار المصرية

أصدرت الحكومة المصرية عدة قرارات مسبوقة لدعم القطاعي السياحي في مصر، ومن بين أبرز تلك القرارات الجديدة إعفاء السياح من رسوم التأشيرة حتى 30 أبريل 2021، بحسب موقع روسيا اليوم.

كذلك قررت الحكومة السماح بتأجيل سداد المستحقات المالية الخاصة بالكهرباء والغاز والمياه على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر 2020.

كما قررت مد العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالي حتى 31 ديسمبر المقبل، وتنفيذ برنامج تحفيز طيران جديد اعتبارا من 1 يناير حتى 30 أبريل 2021.

وقامت الحكومة أيضا بتخفيض رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية بالمطارات.

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