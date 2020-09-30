وزارة السياحة تدعم القطاع السياحي بجنوب سيناء خلال الموسم الشتوي

أصدرت وزارة السياحة، اليوم الأربعاء، بيانًا تؤكد فيه على مواصلة دعم الحكومة للقطاع السياحي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان، أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، كان قد عرض مقترحات وتوصيات بمساندة القطاع السياحي على اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية الوزراء المعنيين ورئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية.

وأكد البيان موافقة اللجنة من حيث المبدأ على المقترحات بشأن سياسات مساندة القطاع وتشجيع السياحة خلال الموسم السياحي الشتوي، والذي يبدأ من 1 نوفمبر و حتى 30 أبريل، وقامت اللجنة الوزارية للسياحة بعرض التوصيات الخاصة بمساندة القطاع السياحي علي مجلس الوزراء في جلسته الذي عقدت اليوم الأربعاء .

ووافق مجلس الوزراء على استمرار الإعفاء من سداد رسوم التأشيرة للسائحين الوافدين إلى محافظات جنوب سيناء، والبحر الأحمر، والأقصر، وأسوان، حتى 30 أبريل المقبل ، تشجيعًا للسائحين للقدوم إلى مصر، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

تطبيق التخفيض على رسوم الهبوط والإيواء والخدمات الأرضية المعمول به حاليًا وهي 20% علي الخدمات الأرضية، و 50% علي رسوم الهبوط و الإيواء، في المطارات الكائنة في محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر والأقصر وأسوان، وذلك حتى 30 أبريل المقبل.

انتظام صرف الإعانة المقدمة من صندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة حتى شهر ديسمبر المقبل.

تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية، مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه حتى 31 ديسمبر المقبل، و ذلك استمرارا للإرجاء الذي كان قد منحه مجلس الوزراء حتي سبتمبر الجاري.

تجديد موافقة مجلس الوزراء على تأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات ورسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية حتى 31 ديسمبر المقبل.

إرجاء سداد كافة المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل بداية أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولاً على فترة مناسبة اعتباراً من يناير المقبل.